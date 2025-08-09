Persiguen a un coche de turistas franceses, abren fuego contra ellos en plena A-4 y se refugian en un restaurante de Dosbarrios (Toledo)

Lo que era una jornada tranquila de sábado en un conocido hotel-restaurante de Dosbarrios (Toledo) se ha convertido en el escenario de una grotesca persecución a un grupo de turistas de nacionalidad francesa que asustados han buscado refugio en este emblemático establecimiento.

Como ha podido saber ABC, los turistas viajaban en su vehículo por la autovía de peaje R-4 / AP-36 cuando en torno a las 13:00 horas desde otro coche les han obligado a parar y a abrir la ventanilla. Haciéndose pasar por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dos individuos les han exigido la documentación y acto seguido una cuantía importante de dinero.

Al no contar con el efectivo demandado y al extrañarse de las formas empleadas por los presuntos delincuentes, los turistas han decidido emprender la marcha y buscar refugio en este restaurante de Dosbarrios junto a la A-4 desde el que ya han llamado a la Guardia Civil, aún con el susto en el cuerpo, pues desde el coche de los asaltantes han recibo, al menos, un disparo.

Según testigos, la bala ha impactado en la luna del turismo y ha atravesado el sillón del copiloto. A pesar de esto, no hay que lamentar heridos, tan sólo daños materiales en el vehículo matriculado en Francia.

Tras la llamada de las víctimas a la Guardia Civil, una patrulla de agentes se ha personado en el hotel-restaurante para realizar las pesquisas necesarias, a la par que se ha iniciado una operación de busca y captura de los atacantes. Como han señalado a este diario, la benemérita ha localizado el vehículo de los agresores en un municipio de la zona, ya con otra placa de matrícula, mientras que se desconoce el paradero de los presuntos delincuentes.