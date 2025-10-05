Sánchez Butragueño, en su estreno en la Real Academia de Toledo: «Tenemos que abrirnos a todas las edades, estratos y rincones de la provincia»

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht) ha inaugurado este domingo su nuevo curso académico en el Palacio de Benacazón, un acto que ha estado marcado por el estreno de Eduardo Sánchez Butragueño como director de la institución, tras su elección el pasado mes de julio.

En su primer discurso como máximo responsable de la Academia, Sánchez Butragueño ha expresado su gratitud hacia el anterior equipo directivo, encabezado por Jesús Carrobles, y ha subrayado su compromiso de impulsar una nueva etapa basada en la apertura social, la innovación y el crecimiento. «Queremos crecer, innovar y llegar a un público más amplio», ha afirmado.

El nuevo director ha destacado que asume el cargo «con ilusión, humildad y compromiso», y ha señalado que el objetivo principal de la Rabacht es «ser útiles a la sociedad en la defensa, la divulgación y la promoción de nuestra cultura, entendida en toda su amplitud, desde el patrimonio material hasta las manifestaciones y costumbres que nos definen como comunidad».

Sánchez Butragueño ha hecho toda una declaración de intenciones en sus primer discurso ante sus compañeros de Academia y ha adelantado su intención de abrir la institución a la sociedad, «a todas las edades, estratos y rincones de la provincia», fomentando una participación más activa de los académicos correspondientes y haciendo de la institución «un espacio horizontal y compartido». Asimismo, ha anunciado su propósito de atraer a las generaciones más jóvenes, «para incorporar nuevas miradas y talentos que rejuvenezcan y actualicen nuestra labor».

El nuevo director ha recordado también que el año 2026 marcará el 110 aniversario de la creación de la Real Academia, un hito que servirá para «mirar al pasado con gratitud y reafirmar nuestra utilidad en el presente». Entre los proyectos de futuro, ha resaltado la colaboración con las administraciones públicas y el compromiso de la Academia con temas clave como «la convivencia entre turismo y residentes, la actualización del panorama museístico o la recuperación del maltrecho río Tajo».

En el caso concreto de la ciudad de Toledo, la institución se ofrece a colaborar en el nuevo Plan de Ordenación Municipal, la revisión del Plan de Espacios del Casco Histórico y el Plan de Cigarrales, además de implicarse en la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea de 2031.

Sánchez Butragueño también ha confirmado que la Real Academia continuará trabajando junto al Cabildo de la Catedral Primada en la conmemoración del octavo centenario del inicio de la Catedral Gótica, prevista para 2026, y reforzará la cooperación con otras academias e instituciones culturales, tanto nacionales como internacionales.

«Emprendemos este nuevo curso con esperanza y con la certeza de que, juntos, académicos y sociedad, podremos seguir honrando el legado de esta Real Academia y asegurar que nuestra voz continúe siendo un faro para la cultura toledana», ha finalizado.

Durante el acto, el secretario de la Rabacht, José Luis Isabel Sánchez, ha leído la Memoria del Curso 2024-2025, recordando, en uno de los momentos más emotivos de la sesión, a los académicos fallecidos este último año: Paulina López, Pepita Alía, Francisco del Puerto, Miguel Cortés, Fernando González Ollé, Jesús Gómez Jara, Francisco García Martín, Antonio Casado y Félix del Valle, quien dirigió la institución entre 1995 y 2005.

El discurso inaugural ha corrido cargo del académico Adolfo de Mingo, bajo el título «Cine, patrimonio e identidad: la catedral de Toledo». A continuación, se entregaron los títulos y medallas a los nuevos académicos correspondientes: Carmen Díaz de Alda Heikkilä, Cristian Bermejo Rubio, Jaime Moraleda Moraleda, Javier Peces Pérez y Alfredo Rodríguez González.

El acto ha contado con la asistencia de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez.