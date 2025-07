Sánchez Butragueño: «Creer que la cultura pertenece a una élite en Toledo es condenarla a morir»

Es el académico más joven en ostentar el cargo de director en la historia centenaria de la institución. Eduardo Sánchez Butragueño (Toledo, 1977), ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencias Ambientales, tomará posesión del cargo en el primer pleno de la Real Academia con motivo del inicio del curso, será el 5 de octubre, domingo. Consciente de la corriente cultural que se vive más allá de la muralla, el nuevo director de la Real Academia apuesta por una «reflexión profunda» sobre la realidad cultural toledana. Pero antes de liderar esa reflexión y ejercer esta responsabilidad se incorporará al equipo de confianza del alcalde Carlos Velázquez en el Ayuntamiento como coordinador de Cultura.

—En la historia centenaria de la Real Academia es el miembro más joven que hasta ahora ha ostentado el cargo, ¿es una responsabilidad mayor?

—Ante todo es un honor, pero también es una gran responsabilidad porque tienes que dirigir una institución con muchísimo peso, con muchísima historia y con un muy buen hacer detrás, además de enfrentarte a un listón muy alto que te hace sentir aún más si cabe esa responsabilidad, al igual que el honor y el orgullo de asumirlo.

—Puede que la sociedad toledana que vive al margen de la muralla vea a la Real Academia como una entidad arcaica y caduca, ¿qué les diría?

—Uno de mis objetivos es hacer una institución adaptada a los tiempos, que estando orgullosa de su pasado y de su legado de más de 100 años sea vista por todas las capas de la sociedad y en todos los barrios de Toledo como una institución útil y no elitista en el sentido malo de la palabra, sino una organización que reúne a personas que de manera altruista y generosa dedicamos parte de nuestro tiempo a aportar el conocimiento que tenemos en bellas artes y ciencias históricas para hacer una ciudad mejor. Sin ser más que nadie, sin ser por ello una élite inalcanzable o casposo y de otros tiempos, muy al contrario, siendo accesibles, cercanos, útiles y sobre todo al servicio de la sociedad y de lo que es la ciudad y la provincia.

—Hay cierto sector artístico y cultural que echa en falta una visión más amplia del concepto cultura, quizá elitista, que hay implantado en la ciudad, ¿lo considera así?

—Puede ser que en el pasado haya habido esa percepción y en el terreno personal conozco que esa percepción es la de algunas personas. Lo único que puedo decir ahora mismo desde la Real Academia como nuevo director es que por nuestra parte vamos a trabajar para que en lo que dependa de nosotros esa percepción no se tenga y que la cultura no sea tenida como algo de una élite minoritaria, sino que sea considerada por todos y para todos porque además en los tiempos que corren en los que todo cambia tan rápido no hacer esto no tendría sentido, sería poco menos que nuestra condena a morir como sector cultural y en este caso como ciudad.

—Una condena que para determinados sectores afecta a la ciudad más allá de la cultura por otras realidades, como el turismo de masas.

—La gestión del turismo debe pasar por la búsqueda del equilibrio y del entendimiento. Primero, porque ningún turista se siente atraído por una ciudad en la que no vive nadie, y a su vez los residentes saben que con turismo su entorno está más cuidado y es más dinámico, está más vivo y ofrece más servicios. Es evidente que estamos condenados a entendernos, porque ni los turistas ni los residentes van a desaparecer. Es decir, el fenómeno turístico va a estar siempre en Toledo porque es una ciudad bella. Lo que tenemos que hacer es alcanzar ese tipo de equilibrios para que ambas realidades sean compatibles y estoy seguro de que lo podemos conseguir.

—Su antecesor, el arqueólogo Jesús Carrobles, ha estado al frente de la institución casi una década, desde el 2 de febrero de 2016, ¿cuál considera que es su legado?

—Se ha hecho un buen trabajo de actualización y modernización de la academia, y de puesta al día de muchos aspectos que estaban necesitados de esa actualización. Además, se ha conseguido que la voz de la academia, aunque siempre lo fue, se haya escuchado con más énfasis teniéndonos en cuenta.

—Su oponente en las votaciones Miguel Gómez Vozmediano será su mano derecha como vicedirector de la institución, ¿cómo funcionará este tándem?

—Miguel es un buen amigo y un excelente compañero y persona. Espero y deseo, y estoy seguro de que así va a ser, de me ayudará en aquella áreas en las que yo soy menos experto. Lo bueno de la academia es que todos tenemos una formación que complementa entre académicos y Miguel va a ser una pieza clave no solo en la labor de representación como vicedirector en aquellas ocasiones en las que yo no pueda estar o el encaje más, también con su con su valía y con su saber será, como bien ha dicho, mi mano derecha y mi gran apoyo.

—¿Ha pensado ya en el proyecto estrella que pretende llevar a cabo como director de la Real Academia?

—Todavía no me ha dado tiempo a hacer, por así decir, un planteamiento de ese tipo, sobre todo porque la Real Academia tiene un funcionamiento colegiado y democrático, es decir, no se hace lo que dice el director, sino lo que decide el Pleno y se trabaja en comisiones internas según las temáticas. Sí que habrá algunos asuntos que intentaré proponer y para los que espero el apoyo del pleno, entre los que puede estar la defensa del patrimonio inmaterial, es decir, la preservación de la cultura de Toledo y su provincia entendida en un sentido amplio. También apostaré por la consolidación de otros muchos proyectos que la academia lleva promoviendo durante décadas porque son necesarios, por ejemplo, en el sector de la cultura, sin olvidar el río Tajo, el paisaje, la convivencia y el equilibrio entre turismo y vecinos y, en definitiva, una larga lista de iniciativas que ya se han empezado o esbozado y que espero que se potencien más si cabe en algunos casos.

—La financiación de la entidad ha sido su talón de Aquiles. Tras dejar la Casa de Mesa en 2015 e instalarse en la sede de la calle de la Plata, la Real Academia no pasó por su mejor momento económico, ¿cuál es hoy la situación?

—La situación económica sin ser boyante no es preocupante. Evidentemente siempre es mejorable. Hoy tenemos la suerte de contar con una sede excelente gracias a al acuerdo que en su día se alcanzó con la Junta de Comunidades para la utilización del edificio de la calle de la Plata, aunque siempre sería bueno poder contar con más recursos para generar más proyectos y una actividad de mayor calidad, pero digamos que la economía no es un problema para la academia porque somos conscientes de que solo podemos gastar aquello de lo que disponemos.

—Cuando hay colaboración institucional está demostrado que los proyectos avanzan, incluso salen adelante, prueba de ello es la eliminación del bolseo en el Casco Histórico, una iniciativa con la que colaboran como asesores. ¿No se hizo antes por falta de voluntad política?

—Nosotros hemos estado siempre a disposición de las administraciones que han llamado a nuestra puerta. En el caso de la eliminación del bolseo se entendió que podíamos ser útiles y recogimos el guante con muchísimo gusto. Colaboramos con el Ayuntamiento para aportar nuestra visión y hacer ese proyecto de la manera que nosotros entendíamos que era mejor, por lo que estamos muy agradecidos. Siempre atenderemos este tipo de colaboraciones tanto con el Ayuntamiento de la capital como con los ayuntamientos de la provincia que nos lo demanden, porque ser útiles es nuestra razón de ser.

Butragueño, durante la entrevista en la sede del diario ABC de Toledo h. fraile «No podemos aceptar que el río Tajo sea hoy una soga putrefacta» Entre sus retos, abrir la academia a la sociedad toledana, contar con los académicos correspondientes en un mayor número de actividades y adaptar la institución a los nuevos tiempos, una tarea que como asegura, «se presenta difícil». —La Real Academia se fundaba en 1916 por lo que el próximo año celebran su 110 aniversario, ¿han pensado en la conmemoración? —Todavía no hemos tenido tiempo de hablar de ello, pero efectivamente es una cifra redonda que tengo en la cabeza aunque entiendo que llevaría mucho trabajo organizar algo a la altura de lo que se merece, pero bueno, no tiene sentido descartar nada y me gustaría contar no solo con los académicos numerarios, sino con esa red de cientos de académicos correspondientes que tiene la academia a lo largo de España y del mundo y que a menudo no se les da el protagonismo que merecen en la institución. —Después de un siglo y una década, ¿qué puede aportar la Real Academia a la ciudad en el siglo XXI? —Pienso que muchísimo. Hemos demostrado durante estos casi 110 años que somos una institución útil. La Real Academia nace en 1916 en un contexto en el que tanto en la provincia como en la en la ciudad de Toledo el patrimonio estaba en grave amenaza y peligro y ahí estuvo la Real Academia para conseguir en buena medida fijar ese patrimonio y consolidar la ciudad histórica en el sentido no solo de que no se cayeran las piedras, sino de hacer de todo ello un motivo de orgullo y de identidad, y a esas personas les debemos hoy este recurso cultural y económico del cual se benefician tantas y tantas familias en la ciudad. En ese sentido, 110 años después, estamos convencidos de que nuestra labor sigue siendo necesaria, evidentemente adaptada a los tiempos porque la sociedad ha cambiado muchísimo; unos cambios que se están produciendo con muchísima rapidez: demográficos, de sensibilidades, de manera de entender incluso la cultura y el concepto de patrimonio, y tenemos que estar ágiles para adaptar la institución y su utilidad a los nuevos tiempos con un equilibrio que se presenta difícil, pero estoy seguro de que lo conseguiremos, es todo un reto. —Entre esos retos se encuentra la situación de los conventos, como patrimonio material e inmaterial? —Llevamos muchos años con esa preocupación. La sociedad sabe que en la Real Academia el problema de los conventos nos preocupa. Seguiremos insistiendo en la necesidad de la preservación, por supuesto que de los edificios, pero también de la propia vida contemplativa como una parte de la esencia de la ciudad, aunque somos conscientes de que el descenso de vocaciones hace esto más complicado que nunca y que requerirá de mucho esfuerzo por parte de todos, pero no olvidemos que Toledo es difícil de entender si sus conventos tanto en un sentido material, como inmaterial. —Estudiar y debatir las cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural y natural en el ámbito de la provincia de Toledo es una de las funciones de la institución, ¿qué pueden hacer más allá de elevar la voz y denunciar el estado, por ejemplo, del río Tajo? —Nuestra labor es hacer entender a Toledo, a los toledanos y a los foráneos el papel del río Tajo no solo en su vertiente ecológica, sino también en su vertiente cultural y paisajística. Primero como lo que fue, como el origen de la ciudad, como el germen de muchísimos oficios y del modo de vida de los toledanos a lo largo de los siglos. Cuando uno imagina Toledo lo imagina siempre ligado al río y en ese sentido nosotros seguiremos recordando que no es aceptable que una Ciudad Patrimonio de la Humanidad visitada por millones de personas de todo el mundo presente ese cinturón maravilloso que le dio la vida como una soga putrefacta. Nuestra labor será hacer hincapié en esos aspectos que van más allá de lo ecológico, para ir a lo emocional, cultural y estratégico. —Un río incluido en la lista de patrimonio en peligro de la Real Academia, al igual que los fondos del antiguo Museo de Arte Contemporáneo o el anfiteatro romano en el entorno del Hospital Tavera y los Juzgados, ¿van a incorporar nuevos bienes a esta lista? —La lista como bien dice está abierta para lo bueno y para lo malo. En los últimos años hemos sacado elementos como puede ser el Salón Rico que felizmente salió de la lista gracias a la rehabilitación emprendida por el Consorcio. Nos encantaría que cada año salieran más, pero a su vez somos conscientes de que cada año tendremos que meter aquellos bienes patrimoniales que detectemos que han sufrido un deterioro que les pone en peligro. Ahora mismo no le puedo concretar más porque la persona que va a encargarse de esa lista acaba de incorporars, le vamos a dejar un tiempo antes de avanzar esta información. CAPITAL CULTURAL EUROPEA —Toledo se postula como Capital Europea de la Cultura en 2030 y la Real Academia ha apoyado ya esta candidatura. ¿Hacia dónde cree que debe enfocarse este proyecto? —Tenemos que ser inteligentes como ciudad, fijarnos bien en aquellos criterios y parámetros que Europa valora a la hora de elegir una ciudad para esa denominación y jugar nuestras cartas que son muchas y hacer con todo ello un proyecto atractivo que nos permita obtener, ojalá, esa denominación, y si no se consiguiera porque hubiera alguien mejor, debemos aprovechar este trayecto para mejorar como ciudad. —¿Qué puede aportar ese título a una ciudad que es desde hace 40 años Patrimonio de la Humanidad? —Sobre todo una actualización de nuestro modelo cultural, que a lo mejor lleva unas décadas sin que la ciudad reflexione sobre su realidad cultural de una manera profunda. Con esa actualización y reflexión estoy seguro de que al igual que las personas cuando se auto analizan y reflexionan consiguen ser mejores, la ciudad será mejor desde esa reflexión sobre el modelo cultural del futuro.