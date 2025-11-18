Suscribete a
Un trabajo de Radiología del hospital de Toledo, premio a la mejor publicación internacional de los dos últimos años

El grupo de trabajo ha sido distinguida con el Premio Nacional de Radiología 2025 por un artículo sobre embolización del hombro congelado

ABC

La Unidad de Radiología Intervencionista del servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha recibido el premio de la Sociedad Española de Radiología Médica a la mejor publicación internacional de los años 2023 ... y 2024 realizada por radiólogos españoles por un trabajo sobre embolización del hombro congelado.

