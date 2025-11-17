Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 17 de noviembre

Cuando trabajar se convierte en un problema de salud: «Llevo 11 sangrados nasales en un año»

El 27 de noviembre de 2024 varios trabajadores de laboratorios del hospital de Toledo sufrieron las primeras intoxicaciones. Doce meses después, los síntomas persisten, y lo que es peor, no hay explicación concluyente ni medidas efectivas para estos profesionales

La Audiencia de Toledo reabre la vía judicial por las intoxicaciones en los laboratorios de Anatomía Patológica del hospital

Imágenes tomadas por los afectados: sangrados nasales, irritaciones en los ojos y cutáneas son algunos síntomas
Imágenes tomadas por los afectados: sangrados nasales, irritaciones en los ojos y cutáneas son algunos síntomas abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La próxima semana se cumple un año desde que comenzaron las intoxicaciones en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT), un período en el que los síntomas presentados por los trabajadores solo se han reducido en verano, pero que persisten desde octubre ... cuando se ha subido la temperatura de la climatización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app