Suscribete a
ABC Premium

Toledo, Tembleque y Consuegra acogen este fin de semana una prueba del Eco Rallye, puntuable para la Copa de España de Energías Alternativas

El viernes habrá una salida neutralizada por el Casco Histórico de la capital, mientras que el sábado se desarrollará la competición con un recorrido que los participantes no sabrán hasta 30 minutos antes

Toledo, Tembleque y Consuegra acogen este fin de semana una prueba del Eco Rallye, puntuable para la Copa de España de Energías Alternativas
ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, prueba puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas, se ha presentado este martes oficialmente en el Salón Rico de Toledo, un evento deportivo de entidad nacional que se desarrollará también ... en Tembleque y Consuegra del 21 al 23 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app