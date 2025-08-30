PSOE y Vox hacen pinza y frenan la declaración del Festival Celestina como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Una mayor proyección del Festival Celestina, más visitantes y oportunidades para el desarrollo económico y cultural de La Puebla de Montalbán, no va a ser posible de momento, tras rechazar el pleno la solicitud para que sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Los votos en contra de la oposición (PSOE y Vox) impidieron que se alcanzara el acuerdo para incluirlo en el expediente que exige el Ministerio de Cultura.

Según ha manifestado a ABC el concejal de Cultura de La Puebla de Montalbán, David Martín, muy triste y enojado por el resultado del pleno celebrado este viernes por la tarde, solo los seis concejales del equipo de Gobierno votaron a favor de la propuesta y los argumentos ofrecidos por la oposición son vacíos y poco constructivos. «Vox alegó que las calles están sucias y el PSOE que no estaba el expediente completo, cuando necesitamos este el visto bueno del pleno para incluirlo en la documentación». Y ha recordado que el Festival Celestina está fuera de la política.

El representante municipal de Vox, Óscar Fernández, tenía un pacto de Gobierno con el PP, que empató a concejales (6) con el PSOE en las elecciones municipales de 2023, un acuerdo que le llevó a ser concejal de Seguridad y Protección Ciudadana, y que se ha roto hace meses. Desde entonces no presta apoyo a las iniciativas del Partido Popular.

Desde el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán lamentan profundamente la decisión de la oposición, que no comparten ni entienden y confían en que puedan recapacitar.

El Festival Celestina implica a 150 voluntarios del municipio, a sus familias y a todo un pueblo que lleva 27 años peleando por mantener viva esta cita cultural cada verano.

David Martín ha asegurado que tienen todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Cultura para la declaración, entre ellos 20 impactos en medios nacionales, un 10% del presupuesto dedicado a la difusión en prensa, doble idioma o un informe con la implicación del pueblo, pero les faltaba el apoyo del pleno para impulsar la declaración, además de otro informe del Gobierno regional, que ya proclamó el Festival Celestina como Fiesta de Interés Turístico Regional.

«Cuando esta propuesta vuelva a pleno, esperamos que sume el apoyo de todos, porque esta decisión no solo afecta a la tramitación del expediente, sino que hace daño a nuestro pueblo, a nuestro festival y a nuestros vecinos. Desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando para conseguir que el trabajo y el esfuerzo de estos 27 años se vea recompensado con la Declaración de Interés Turístico Nacional«, ha subrayado el concejal de Cultura de La Puebla de Montalbán.