El programa '12 castillos, 12 experiencias' de la Diputación de Toledo dedica septiembre a la fortaleza de Escalona

El programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', impulsado por la Diputación de Toledo para poner en valor el patrimonio histórico y turístico de las fortalezas de la provincia, dedica el mes de septiembre a una de las citas más esperadas: la visita al Castillo de Escalona. La actividad se celebrará el sábado 27 de septiembre y contará con dos pases de 100 personas cada uno, uno por la mañana y otro por la tarde.

El primer pase dará comienzo a las 11 horas con una visita teatralizada por el interior del castillo a cargo de la compañía Atenea. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de danza estilizada y flamenco del grupo dirigido por Trinidad Giles y finalizar con una cata de vinos musicalizada con tapa, ofrecida por la bodega Jesús Rodríguez de Santa Olalla, adscrita a la D.O. Méntrida, junto al grupo musical 'La Triunvirata'.

El segundo pase arrancará a las 17 horas también con la ruta teatralizada y continuará con un concierto de Música de Palacio a cargo del Cuarteto Soluna, en uno de los espacios más singulares del castillo. La jornada concluirá con una cata de vinos teatralizada con tapa, de nuevo de la mano de la bodega Jesús Rodríguez y con la participación de la compañía Atenea.

Las reservas podrán realizarse a partir del lunes 22 de septiembre a las 9 horas a través del formulario disponible en la web de turismo de la Diputación de Toledo. https://turismoprovinciatoledo.es/

Cada persona interesada deberá aportar nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto, y solo podrá reservar dos plazas debido al aforo limitado. Una vez cerrado el proceso, se confirmará la inscripción por orden de solicitud mediante llamada telefónica, indicando el punto de encuentro, al que será necesario acudir con diez minutos de antelación.

La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y no podrán participar aquellas personas que ya hayan tomado parte en alguna de las visitas anteriores del programa durante este año 2025.