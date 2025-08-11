Estos son los cinco castillos que se podrán ver gratis a partir de septiembre gracias a la Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo prepara las visitas del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas' para el próximo otoño, que abrirán gratis al público cinco nuevas fortalezas, una exitosa iniciativa de la Diputación de Toledo, que tras el parón de agosto, volverá en septiembre con dos visitas, según ha confirmado este lunes el vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, que ha destacado que las reservas se realizarán a través de un formulario en su página web que se habilitará próximamente.

Los castillos que se sumarán a esta iniciativa, que combina patrimonio, cultura y vino, son los siguientes: el castillo de San Martín de Montalbán, que abrirá sus puertas los días 5 y 6 de septiembre: el Castillo de Escalona, que recientemente ha adquirido el Ayuntamiento, y que se sumará a esta iniciativa el 27 de septiembre. En octubre será el turno para el de Polán, el día 18: la jornada dedicada al castillo de Oropesa será el 8 de noviembre y, por último, el castillo de Almonacid, en diciembre, aunque la fecha está sin confirmar. Aunque esta fortaleza del siglo IX sufrió un derrumbe de una parte emblemática, la Torre Barbacana o torre vigía, no será un problema para su apertura al público, según Romera.

La última visita del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas', fue el pasado mes de julio en el castillo de Consuegra, protagonista de ese mes, que fue todo un éxito, con lleno total. Esta iniciativa, que se presentó en Fitur 2025, lleva ya siete castillos visitados, uno por mes, y ha registrado ya, en total, más de 200.000 peticiones.

Más temas:

Vino

Polán

Consuegra

Toledo