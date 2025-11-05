Suscribete a
Pepino podría unirse al Astra que conecta Talavera con otros municipios

Se busca mejorar la conectividad de sus urbanizaciones a través del Área Supramunicipal de Transporte

Los delegados de la Junta en Talavera y de Fomento, en la reunión con representantes de Pepino
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a estudiar la posible adhesión de la localidad de Pepino (Toledo) al futuro Astra que unirá Hinojosa de San Vicente, San Román de los Montes y Talavera de la Reina, después del interés que en este sentido ... ha trasladado a la Junta de Comunidades la nueva corporación municipal.

