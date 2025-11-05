Pepino podría unirse al Astra que conecta Talavera con otros municipios

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a estudiar la posible adhesión de la localidad de Pepino (Toledo) al futuro Astra que unirá Hinojosa de San Vicente, San Román de los Montes y Talavera de la Reina, después del interés que en este sentido ... ha trasladado a la Junta de Comunidades la nueva corporación municipal.

Así lo ha confirmado este miércoles el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, durante la rueda de prensa en la que ha informado de las inversiones incluidas en los presupuestos regionales para 2026, entre las que figura el nuevo Astra Hinojosa, San Román y Talavera. David Gómez ha explicado que ayer mismo se celebró una reunión en la que participaron la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, y el propio delegado de la Junta en Talavera de la Reina con los representantes de la nueva corporación municipal Felipe Fondón y Marino Sánchez quienes plantearon la incorporación de la localidad de Pepino a ese nuevo Astra que les permitiría comunicar por transporte público a los habitantes del municipio y las urbanizaciones con que cuenta el municipio.

La inclusión de la localidad al nuevo Astra que unirá Hinojosa de San Vicente, San Román de los Montes y Talavera pasaría, tal y como ha explicado del delegado, por encajar las nuevas frecuencias que plantea el ayuntamiento para sus urbanizaciones el Chaparral, el Gran Chaparral, el Pequeño Chaparral, Prado del Arca y Soto de Espinosillo.

«Lo que vamos a hacer es estudiar esas nuevas frecuencias y ver cómo encajarlas no solo con el Astra de Hinojosa, sino también con el de Cazalegas, que es el de influencia en una de las urbanizaciones», ha asegurado Gómez.

El delegado de la Junta en Talavera ha destacado acar que el proyecto va a estar regido por los principios de eficacia y de eficiencia no solo económica, porque «estamos hablando de que el Astra supone un coste tanto para el Gobierno de Castilla-La Mancha como para los ayuntamientos que tenemos que emplear el dinero público de la mejor manera posible», sino también de eficacia y eficiencia técnica «porque no podemos colapsar esas carreteras de autobuses que suban y bajen a los municipios».