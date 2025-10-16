Debate sobre el Estado de la Región: el Plan Astra se expande en Castilla-La Mancha y nuevas inversiones en carreteras

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy una batería de medidas en materia de Fomento que consolidan el compromiso del Gobierno regional con la mejora de las infraestructuras y los servicios de transporte en todo el territorio.

Entre los ... principales anuncios, García-Page ha confirmado que en 2026 finalizarán las obras de emergencia en las infraestructuras afectadas por la DANA en Letur y Mira, lo que permitirá «recuperar la normalidad definitivamente» en estas zonas dañadas por las fuertes lluvias.

Asimismo, el presidente avanzó que en el último trimestre de 2025 se pondrán en marcha los servicios del Plan ASTRA en Pozuelo de Calatrava, ampliando así la red de transporte interurbano que conecta los municipios con las capitales de provincia. En esa misma línea, se habilitarán nuevos servicios lanzadera en Pioz, junto con mejoras en el transporte de Alovera, Villanueva y Quer, y la renovación de las líneas Pozo–Chiloeches y Horche–Yebes. 🏛️ El presidente del @gobjccm @garciapage está compareciendo en las Cortes de #CLM, en el #DebateCLM2025 sobre el Estado de la Región presidido por @PabloBellido_Az, para hacer balance y anunciar nuevas políticas en las diferentes áreas de gobierno.



📸 https://t.co/JKO2oaMJCy pic.twitter.com/YULcFyQ7un — Cortes de Castilla-La Mancha (@cortesclm) October 16, 2025 Por otro lado, García-Page anunció que en noviembre de 2025 comenzarán las primeras actuaciones del nuevo contrato de mantenimiento de firmes, que supondrá una inversión de 104 millones de euros durante los próximos cinco años. Este plan permitirá mejorar más de 900 kilómetros de la red regional de carreteras, reforzando la seguridad y la calidad de las comunicaciones en Castilla-La Mancha. De cara a 2026, el Gobierno autonómico prevé además la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte sensible a la demanda en Molina de Aragón, la Sierra del Segura y las comarcas de La Jara y Almadén, con el objetivo de mejorar la movilidad en las zonas rurales y ofrecer un modelo de transporte más flexible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. «Estamos cumpliendo con nuestra palabra de no dejar a ningún municipio atrás», ha afirmado García-Page, destacando que estas actuaciones suponen «un paso decisivo hacia una Castilla-La Mancha mejor conectada, más segura y más cohesionada territorialmente».

