Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo deja en libertad a Koldo García después de que el fiscal no pidiera prisión

Debate sobre el Estado de la Región: el Plan Astra se expande en Castilla-La Mancha y nuevas inversiones en carreteras

García-Page confirma la recuperación total de las infraestructuras afectadas por la DANA

Page anuncia un plan de vivienda de 75 millones de euros, más suelo y préstamos sin intereses para jóvenes

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

Debate sobre el Estado de la Región: el Plan Astra se expande en Castilla-La Mancha y nuevas inversiones en carreteras
ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy una batería de medidas en materia de Fomento que consolidan el compromiso del Gobierno regional con la mejora de las infraestructuras y los servicios de transporte en todo el territorio.

Entre los ... principales anuncios, García-Page ha confirmado que en 2026 finalizarán las obras de emergencia en las infraestructuras afectadas por la DANA en Letur y Mira, lo que permitirá «recuperar la normalidad definitivamente» en estas zonas dañadas por las fuertes lluvias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app