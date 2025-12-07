Pedro Vega y Carmen Llerena dominan con autoridad el Cross San Juan Evangelista de Sonseca (Toledo)

En una mañana idónea para el campo a través, con el circuito de San Gregorio de Sonseca blando, verde y perfectamente acondicionado, se celebró la XLV edición del Cross San Juan Evangelista, una prueba histórica que durante décadas fue conocida como Cross del Mazapán ... y que llegó a figurar entre las grandes citas nacionales e internacionales de la provincia. Hoy, dentro de esa categoría, solo sobreviven la España Toledana del Club Atletismo Toledo (CAT) en la capital y el Cross de Quintanar de la Orden que organiza el Club de Atletimo Manchego.

Pedro J. Vega y Carmen Llerena no dieron opción a sus rivales y se impusieron con claridad, exhibiendo un excelente estado de forma que les permitió abrir más de un minuto de diferencia en la línea de meta. Cerca de medio millar de corredores participaron en las quince salidas programadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sonseca.

La cita incluyó también el XVI Memorial Antonio Cerrillo, dedicado al que fuera alcalde y maestro de Educación Física. Contó con una pequeña aportación de la Diputación, mientras que el Gobierno regional, según lamentó la organización, volvió a «lavarse las manos». El cross está integrado en el calendario regional y se disputó sobre dos distancias: 6.995 metros para la categoría masculina y 4.995 metros para la femenina, ajustadas al diseño del circuito de San Gregorio.

La entrega de premios estuvo presidida por la alcaldesa, María Victoria Martín-Santiago, junto al concejal de Deportes, Rodrigo Rorado, en un acto que cerró una mañana de gran ambiente deportivo.

En la categoría absoluta y sub-23 masculina se impuso Pedro J. Vega (Soliss–San Ildefonso) con un tiempo de 21:33 tras completar los 6.995 metros, seguido de Juan García (CA Tarancón), que detuvo el crono en 22:21, y de su compañero Hamza Tribak, tercero con 23:48.

En la prueba absoluta y sub-23 femenina, disputada sobre 4.995 metros, la victoria fue para Carmen Llerena (CA Tarancón) con 18:10, seguida de Paloma Gómez (CA Manchego de Quintanar de la Orden), que marcó 19:01.

En veteranos, el más rápido fue David González (Ciudad Real) con un registro de 18:33. También destacó la presencia del histórico atleta Juan Francisco Romera, ex plusmarquista nacional de maratón y miembro del Club Atletismo Torrijos, que logró una meritoria tercera posición en la categoría de mayores de 65 años.