Suscribete a
ABC Premium

Atletismo

Pedro Vega y Carmen Llerena dominan con autoridad el Cross San Juan Evangelista de Sonseca (Toledo)

Cerca de medio millar de corredores participaron en las quince salidas programadas en el circuito de San Gregorio que presentaba un prefecto estado para la práctica del atletismo

Jorge Torre y Cristina Espejo dominaron el Cross de la Espada

Salida de la prueba infantil femenina
Salida de la prueba infantil femenina David manzanares

Carlos Martín-Fuertes

Sonseca

En una mañana idónea para el campo a través, con el circuito de San Gregorio de Sonseca blando, verde y perfectamente acondicionado, se celebró la XLV edición del Cross San Juan Evangelista, una prueba histórica que durante décadas fue conocida como Cross del Mazapán ... y que llegó a figurar entre las grandes citas nacionales e internacionales de la provincia. Hoy, dentro de esa categoría, solo sobreviven la España Toledana del Club Atletismo Toledo (CAT) en la capital y el Cross de Quintanar de la Orden que organiza el Club de Atletimo Manchego.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app