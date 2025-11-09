Jorge Torre y Cristina Espejo dominaron el Cross de la Espada

En el circuito permanente de Safont, junto al río Tajo, se celebró el XLVI Cross Nacional Espada Toledana, organizado por el Club Atletismo Toledo. También hubo un cross popular mixto sobre cuatro kilómetros con la participación del exinternacional Antonio Layos. En total, hubo quince ... salidas repartidas en distintas categorías y algo más de un millar de participantes.

Cabe destacar que la Espada Toledana, junto con el cross de Quintanar celebrado hace dos semanas, es la única prueba nacional que se mantiene en el calendario regional. La Espada es, después del Cross del Chorizo que se celebra en Puertollano, la carrera más antigua del calendario regional y por extensión, del nacional.

El circuito estaba blando después de las lluvias caídas en los días precedentes y con zonas encharcadas que fueron inutilizadas. La ausencia de figuras se notó en las carreras absolutas, poniendo la guinda las pruebas menores.

La atleta leridana Alba Capoll resultó ganadora de la categoría sub-12. Igual que ayer en la Marcha repitió triunfo. Lleva viniendo a Toledo los tres últimos años. En veteranos venció Juan Francisco Romera, explusmaquista nacional de maratón, siendo tercero su compañero del CA Torrijos Ricardo García. Se guardó un minuto de silencio por los atletas José Graña y Antonio Ruano, fallecidos recientemente.

Cristina Espejo H. FRAILE

En la prueba absoluta femenina, victoria incontestable desde la segunda vuelta de la oscense Cristina Espejo, con 27 minutos y 21 segundos. Por detrás, Ana Hernández fue segunda, con 28.19, y tercera la argentina Clara Baioceh, con 28.31, en un espléndido y sufrido último kilómetro.

Mientras, en hombres se llevó la Espada el donostiarra Jorge Daniel Torre, cogiendo la cabeza en las dos últimas vueltas y con 23 minutos 29 segundos. Segundo fue Alejandro González, con 23.34, y el bargueño Ángel Ronco, sexto hasta la última vuelta, reaccionó a tiempo ocupando el tercer lugar del podio con 23.37.

Los vencedores en ambos sexos eran debutantes en la Espada Toledana. En la entrega de trofeos estuvieron presentes el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García Toledano; Juan José Alcalde, de Participación Ciudadana; Carlos Vega, del PSOE, y el presidente del Club Atletismo Toledo, Julián Martín Garrido.