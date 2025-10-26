Aferdi y Tisalema reinan en una nueva edición del Cross de Quintanar que mantiene un gran nivel

El marroquí Abderrahmane Aferdi y la ecuatoriana Katherine Ruth Tisalema se proclamaron vencedores del XLII Cross Castellano Manchego Memorial Manuel Goya Burgués, celebrado este domingo en Quintanar de la Orden, en una edición marcada por la alta participación, el excelente nivel competitivo ... y la impecable organización del Ayuntamiento.

La cita, que acogió también el trigésimo octavo Campeonato Regional de Clubes, reunió a más de un millar de corredores entre todas las categorías y volvió a situar a Quintanar de la Orden como una de las referencias del campo a través nacional.

La carrera absoluta masculina ofreció un vibrante duelo en cabeza que se resolvió a favor de Abderrahmane Aferdi, que completó el recorrido en 21:54. Le siguieron el granadino Ignacio Fontes García-Balibrea (22:00) y el keniano Meshack Kipkurgat Kirwa (22:08). Completaron los cinco primeros Brahim El Ourzadi Soufi (22:20) y Xavier Badia García (22:29).

Entre los atletas castellano-manchegos, destacó el toledano Pedro Javier Vega Ballesteros, sexto absoluto con 22:55, que fue además quinto en la clasificación regional por clubes, donde el triunfo correspondió de nuevo a Aferdi, seguido por El Ourzadi y Badia.

En categoría femenina, Katherine Ruth Tisalema Puruncaja impuso su fortaleza desde los primeros metros y venció con un tiempo de 25:09, por delante de Idaira Prieto Suárez (25:19) y Queralt Criado Ocaña (25:28). Completó el cuarteto de cabeza Odil Nintije (25:40).

Buen papel de los toledanos

El público local siguió con especial atención la actuación de los atletas toledanos. Pedro Vega, siempre competitivo en Quintanar, volvió a rendir a gran nivel con ese sexto puesto. Por su parte, Silvia Rey, hija de los maratonianos Julio Rey y Vanesa Veiga, fue décima en su debut como sénior, confirmando su progresión dentro del fondo regional.

Los ganadores recibieron, además del clásico trofeo, 400 euros en metálico y su peso en vino y chocolates, una tradición ya consolidada en el Memorial Manuel Goya Burgués. En la báscula, Tisalema marcó 51 kilos y Aferdi 52, lo que añadió un toque simpático al final de la ceremonia.

Buen ambiente en Quintanar de la Orden en una mañana de atletismo de gran nivel

El circuito Alto Losar, seco y exigente por la falta de lluvias, puso a prueba la resistencia de los corredores. Aun así, el desarrollo de las pruebas fue impecable, con quince salidas para las distintas categorías y una gran respuesta del público.

El Cross Castellano-Manchego servía también para decidir el Campeonato Regional de Clubes, clasificatorio para el Nacional de Atapuerca (Burgos). La cita dejó claro el excelente momento del atletismo regional y el compromiso de Quintanar con este deporte, que sigue atrayendo cada año a las mejores figuras del fondo nacional e internacional.

El Ayuntamiento y el Club Atletismo Quintanar volvieron a demostrar su solvencia organizativa, consolidando esta prueba como una de las más emblemáticas del calendario castellano-manchego de campo a través.