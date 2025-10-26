Suscribete a
atletismo

Aferdi y Tisalema reinan en una nueva edición del Cross de Quintanar que mantiene un gran nivel

La cuadragésimo segunda edición del Cross Castellano-Manchego, Memorial Manuel Goya Burgués, reunió a más de un millar de atletas en el circuito Alto Losar. Los fondistas toledanos tuvieron una destacada actuación

Casi mil atletas participan este domingo en la cuadragésima segunda edición del Cross de Quintanar de la Orden

La carrera absoluta masculina se resolvió a favor de Abderrahmane Aferdi, que completó el recorrido en 21:54. Le siguieron el granadino Ignacio Fontes García-Balibrea (22:00) y el keniano Meshack Kipkurgat Kirwa (22:08)
Carlos Martín-Fuertes

Quintanar de la Orden

El marroquí Abderrahmane Aferdi y la ecuatoriana Katherine Ruth Tisalema se proclamaron vencedores del XLII Cross Castellano Manchego Memorial Manuel Goya Burgués, celebrado este domingo en Quintanar de la Orden, en una edición marcada por la alta participación, el excelente nivel competitivo ... y la impecable organización del Ayuntamiento.

