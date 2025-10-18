El llenazo de Polán confirma el éxito del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' de la Diputación de Toledo

El programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' continúa atrayendo al público con gran éxito en cada una de sus citas. Este fin de semana, el municipio de Polán ha acogido una nueva jornada que ha combinado patrimonio, historia, artesanía, teatro, música y gastronomía, con ... la participación de más de 200 personas.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha encabezado la visita junto al vicepresidente primero, Jesús Guerrero, y la alcaldesa de Polán, Julia Sanz, destacando el valor de esta iniciativa para «poner en primera línea las fortalezas de la provincia y acercarlas a los ciudadanos y visitantes, de una manera diferente, a través de una experiencia completa que involucra a todos los sentidos».

Cedillo ha asegurado que «tenemos auténticas joyas que merecen ser conocidas, valoradas y disfrutadas», y ha defendido que este programa «está demostrando que el turismo de interior tiene mucho que ofrecer y que la cultura es una de nuestras mejores herramientas para impulsar el mundo rural».

Durante la jornada, los visitantes han podido disfrutar de visitas teatralizadas por las calles del municipio, talleres de elaboración artesanal de jabones y diseño textil, exhibiciones de lucha medieval y catas de vino y miel musicalizadas, en una experiencia cultural integral en torno al castillo y al propio pueblo de Polán.

Para Cedillo, «'12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' es un ejemplo claro de cómo el patrimonio puede ser motor de desarrollo para nuestros municipios, generando actividad, turismo y oportunidades, también para los artesanos, productores y profesionales locales».

Mercado medieval

La presidenta de la Diputación también felicitó al Ayuntamiento de Polán por su implicación en la organización de la jornada, que coincidió con la celebración del Mercado Medieval del municipio. «La suma de esfuerzos entre las instituciones es fundamental para poner en valor el potencial turístico y patrimonial de nuestros pueblos», señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Polán, Julia Sanz, agradeció a la Diputación de Toledo «la inclusión del municipio en el programa», mostrando su satisfacción por poder «poner en valor el patrimonio local». Destacó además la oportunidad de desarrollar esta cita en paralelo al mercado medieval «porque el entorno resulta aún más bonito y atractivo», e invitó a todos los asistentes a disfrutar de los talleres y actividades programadas «en una jornada cargada de propuestas para disfrutar del castillo y del mercadillo».

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, el vicepresidente primero de la institución provincial, Jesús Guerrero, y la alcaldesa de Polán, Julia Sanz, han asisitido a la jornada

El programa incluyó durante la mañana la visita teatralizada a cargo de la compañía Atenea, los talleres 'Jabón de Reyes' y 'Amuletos Aromáticos', una exhibición de lucha medieval de la Asociación Baucan de Toledo y una cata de vinos teatralizada de Bodegas Garva, con maridaje del Complejo Luna Jamaica.

Por la tarde, los participantes de los itinerarios programados han podido disfrutar de los talleres 'Jabón de Reyes' y 'Crea tu limosnera medieval', concluyendo con una cata musicalizada de miel ofrecida por Miel de Melque, acompañada por la música del dúo de cuerda de la Asociación 'Momentum String' de Toledo.