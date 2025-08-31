Un fallecido, un herido grave y otro leve en un choque frontal en la A-5 en el término municipal de Santa Olalla

El herido grave fue trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo

Un fallecido, un herido grave y otro leve es el balance de un accidente de tráfico que se produjo, en la noche de este sábado, en la A-5, sentido Extremadura, en el término municipal de Santa Olalla (Toledo), ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro es el resultado de una colisión frontal entre tres vehículos y una moto y tuvo lugar a las 23.36 horas, a la altura del kilómetro 86 de la citada autovía, según las mismas fuentes.

Los heridos son un hombre de 59 años, al que se trasladó en UVI al Hospital Universitario de Toledo, y otro varón de 40 años, con heridas leves, evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera de la Reina. Además, en el lugar del accidente se atendió a los familiares del fallecido, que sufrían un ataque de ansiedad.

En el dispositivo de emergencias intervinieron bomberos de Santa Olalla, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. Y el Servicio de Salid de Castilla-La Mancha (Sescam), movilizó dos ambulancias UVI, dos de soporte vital básico y un equipo médico de Urgencias.