Muere una mujer de 67 años y otra resulta herida en un accidente de tráfico en Turleque

La herida ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo

Una mujer de 67 años ha fallecido este sábado en una salida de vía de un turismo en la carretera TO-3059, a su paso por Turleque (Toledo), según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El 112 ha recibido el aviso a las 13.58 horas informando del accidente de tráfico y de que mujeres se habían quedado atrapadas en su interior, falleciendo una de ellas. La mujer herida, que también tiene 67 años, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo de emergencias han intervenido bomberos de Villacañas, Guardia Civil, un helicóptero sanitario, una UVI, un equipo médico de urgencia y una ambulancia de soporte vital básico.