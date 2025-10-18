Suscribete a
Un coche se estrella contra una terraza en Fuensalida en Toledo y deja seis personas heridas

El choque ha ocurrido en un establecimiento hostelero de la avenida de San Crispín

La Policía Local de Fuensalida investiga las circunstancias del accidente
Seis personas han resultado heridas leves tras producirse la colisión de un turismo contra la terraza de una cafetería y pastelería en el municipio toledano de Fuensalida.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el incidente ha ... tenido lugar en el establecimiento situado en la Avenida de San Crispín sobre las 10:55 horas cuando el vehículo ha golpeado a las mesas de la terraza del establecimiento.

