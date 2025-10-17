Suscribete a
El Príncipe Andrés abandona el Ducado de York y todos sus títulos para evitar dañar a la Corona británica
Trump asegura que España «no le está siendo leal a la OTAN» y pide reprenderla

La Policía Local de Toledo ha inmovilizado ya a siete vehículos Bolt por hacer trayectos urbanos que tienen prohibidos

Han sido trasladados al depósito de la grúa, situado en el aparcamiento de la calle Bruselas, por incumplir la normativa

La Junta anuncia que regulará las VTC: podrán hacer carreras urbanas con limitaciones y los taxistas interurbanas

Los vehículos se encuentran en el aparcamiento de la calle Bruselas
J. G. /V.S.

TOLEDO

La Policía Local de Toledo ha comenzado durante este viernes a inmovilizar a algunos vehículos con licencia de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) de la compañía Bolt, según han confirmado a ABC de fuentes de la Policía Local. Así, han sido inmovilizado ya ... a siete vehículos, que han sido trasladados al depósito de la grúa, situado en el aparcamiento de la calle Bruselas, por incumplir la normativa que les impide realizar trayectos urbanos.

