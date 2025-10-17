La Policía Local de Toledo ha inmovilizado ya a siete vehículos Bolt por hacer trayectos urbanos que tienen prohibidos

La Policía Local de Toledo ha comenzado durante este viernes a inmovilizar a algunos vehículos con licencia de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) de la compañía Bolt, según han confirmado a ABC de fuentes de la Policía Local. Así, han sido inmovilizado ya ... a siete vehículos, que han sido trasladados al depósito de la grúa, situado en el aparcamiento de la calle Bruselas, por incumplir la normativa que les impide realizar trayectos urbanos.

La empresa de movilidad Bolt únicamente dispone de licencias para realizar trayectos interurbanos, como los que conectan la capital regional con municipios cercanos, como Olías del Rey o Bargas, pero tienen prohibido hacer viajes urbanos, que, sin embargo, están realizando desde que llegaron a Toledo el pasado mes de septiembre. La inmovilización se está produciendo por la reincidencia de los conductores, lo que ha obligado al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto, en aplicación del artículo 143 de la ley nacional de Transporte.

«Cuando son reincidentes no cabe otra: o inmovilizas el vehículo o la reincidencia continúa», señalan las fuentes de la Policía Local, que explican que los vehículos inmovilizados han sido pillados in fraganti ya que el atestado policial incluye el testimonio de los viajeros, muchos de los cuales reconocen que están realizando un trayecto urbano.

La inmovilización de los vehículos ha continuado durante la tarde de este viernes y permanecerán en el depósito hasta que el instructor cierre el expediente sancionador. Asimismo, la Policía ha explicado que no se van utilizar cepos para no dejar los vehículos en la vía pública y se está ofreciendo a los conductores afectados a llevarlos al depósito. En caso de que se nieguen, la grúa municipal se encarga de los traslados, con el consiguiente coste.