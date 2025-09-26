Fuensalida recupera más de 200.000 euros en facturas de agua impagadas por viviendas de la Sareb El Ayuntamiento expone que se trata de una mejora directa para las arcas municipales, permitiendo reforzar los servicios públicos

El Ayuntamiento de Fuensalida ha logrado recuperar más de 226.334 euros correspondientes a facturas impagadas por el suministro de agua en viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como 'el banco malo'.

Este importante ingreso es el resultado del trabajo de gestión y regularización llevado a cabo durante el último año por el Gobierno municipal, con el objetivo de defender los intereses económicos del municipio y garantizar una gestión eficiente, responsable y equitativa de los recursos públicos, según ha informado en nota de prensa.

La recuperación de estos fondos supone una mejora directa para las arcas municipales, permitiendo reforzar los servicios públicos y seguir avanzando en el bienestar de todos los vecinos de Fuensalida.

Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando para asegurar que todas las obligaciones económicas con la administración local sean cumplidas, fortaleciendo así la sostenibilidad financiera del municipio.

