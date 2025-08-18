«Alguien debe reflexionar sobre por qué un alcalde como el de Noblejas tiene que hacer huelga de hambre para reclamar lo que la Junta impulsó»

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas desde 1983, nada menos que 42 años, comienza este lunes una huelga de hambre «ininterrumpida» si el Gobierno de Castilla-La Mancha no aborda la construcción de un instituto de secundaria que se comprometió a levantar en 2007, y que evitaría el desplazamiento de alumnos a Ocaña, a diez kilómetros de Noblejas.

El alcalde, del PSOE, como el presidente regional, Emiliano García-Page, le ha remitido una carta acusándole de incumplir la promesa que su predecesor, José María Barreda, le hizo hace 18 años. Entonces el Ayuntamiento de Noblejas ofreció los terrenos solicitados por la Junta de Comunidades, pero el centro educativo no existe aún. Y hasta aquí ha llegado Jiménez, de 76 años, que no soporta más esta «discriminación a su pueblo» y pide explicaciones a García-Page.

ABC ha hablado con el teniente de alcalde Ángel Luengo, para conocer cómo se encuentra anímicamente Agustín Jiménez. «Preocupado, aunque relativizándolo siempre por no transmitir a quienes le rodeamos una imagen de desasosiego», admite Luengo, quien enumera los problemas de salud del alcalde: diabético y curado de un cáncer de pulmón muy agresivo, «además de los achaques de la edad, y el desgaste mental y físico de quien ha dedicado más de 40 años a la vida pública».

A pesar de todo, «está bien de ánimo, pero tiene ese punto de cabreo que yo creo que es necesario cuando alguien aborda una situación de estas características».

Preguntado sobre si esperan que con esta medida se solucione el problema, Luengo es tajante: «Esperamos apelar a la conciencia y que estas situaciones no deban darse nunca, esto no es un capricho, el planteamiento que estamos defendiendo es el de la Junta de Comunidades, que en el año 2007 se dirigió al ayuntamiento para pedirnos terrenos adecuados y suficientes para la construcción de un instituto no solo para Noblejas sino para alumnos de Villarrubia de Santiago y Dosbarrios», asegura.

Según detalla Ángel Luengo, en 2011 el Consejo de Gobierno presidido por José María Barreda, asignó un código al centro y durante años, la última vez fue en 2017, el ayuntamiento recibió información de la Consejería de Educación con carteles de actividades y celebraciones.

Para el teniente de alcalde de Noblejas, es la Junta de Comunidades la que no ha cumplido, «primero consigo misma y luego con Noblejas. Nosotros no nos hemos movido de donde estábamos en el año 2007. Es la Junta la que ha cambiado y la que no está cumpliendo y ha modificado el planteamiento sin previo aviso», defiende, y añade que esperan llamar la atención con esta medida. Afirma que la repulsa ante este tipo de situaciones es lo que ha llevado a Agustín Jiménez a tomar una medida tan drástica.

Podría ser un castigo

¿Podría ser un castigo a un alcalde crítico con el partido en Castilla-La Mancha y más próximo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez? Luengo insiste: «Un Ayuntamiento como Noblejas no redacta un proyecto o un anteproyecto técnico, sino es porque tiene el pliego o las estándares técnicos mínimos de la Consejería para saber cómo se construyen dos líneas de educación secundaria. Son documentos técnicos que la propia Consejería facilitó».

Y se pregunta dónde está el monopolio de la legitimidad para poder criticar a un gobierno. «Si Agustín critica a Emiliano García-Page es un traidor, un desleal, lo único que busca es protagonismo y llamar la atención. Pero si lo hace García-Page con respecto a Pedro Sánchez, entonces sí, es lo correcto. ¿dónde está el estándar de legitimidad para decir 'no, es que yo sí puedo criticar al de arriba, pero tú al de arriba, que soy yo, no. En múltiples ocasiones hemos oído decir al presidente regional que todo lo hace en defensa de Castilla La Mancha. ¿y cómo tenemos que defender nosotros los intereses de los pueblos?«, expresa Luengo.

Algo difícil «de explicar a los ciudadanos y ciudadanas que nos han votado», en opinión de Ángel Luengo, que cuestiona quien determina monopolio de la legitimidad. «Todas esas cuestiones son las que llevan cada vez más a muchísimos regidores y cargos electos a plantearse que quizá esto que estamos viviendo en Castilla La Mancha merezca una reflexión profunda».

El Ayuntamiento de Noblejas y el propio Agustín Jiménez están recibiendo muchas llamadas y mensajes de apoyo de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, vecinos de la provincia de Toledo, pero también de Castilla-La Mancha. «En primer lugar, porque Agustín es una persona muy conocida, querida, es uno probablemente uno de los alcaldes más longevos de la región, y eso lleva también a que cualquier cosa que diga tenga una repercusión adicional», indica el teniente de alcalde de Noblejas.

A ello se suma, considera Luengo, «que desde hace mucho tiempo estamos asistiendo a un deterioro de la política de gestión en Castilla la Mancha, muy alejado de ese regionalismo positivo para construir Castilla la Mancha en materia de educación, sanidad, bienestar social que impulsara el presidente Bono«.

Para Ángel Luengo, «lo único que vemos en el Diario Oficial de Castilla La Mancha es el nombramiento de cargos que comprometen cada vez más el presupuesto de la Junta de Comunidades y eso sí, una política franquista contra el Gobierno de España que entendemos no le conviene nada a Castilla La Mancha».

Políticas progresistas

Noblejas es una población de la comarca de Ocaña con 3.952 habitantes, situada en una zona altamente influenciada por Madrid (a 72 kilómetros), que parece no tener fin en su proceso de crecimiento y de expansión. «Somos un ejemplo de lo que es la aplicación positiva de las políticas progresistas, de las políticas socialistas en beneficio de los ciudadanos. Y así lo creyeron quienes se dirigieron a nosotros para que aquí hubiera un instituto de educación secundaria. Nosotros seguimos trabajando en ello, pero la Junta ha abandonado este proceso. Y los ciudadanos de Noblejas y de la comarca merecemos una explicación«, subraya el concejal.

Y cuenta que cuando él llegó al Ayuntamiento de Noblejas hace 18 años, los primeros expedientes administrativos que gestionó fueron la cesión a la Junta de Comunidades de los de los terrenos para la construcción de un instituto de secundaria y la cesión del edificio de la residencia y centro de día. «Si no es porque hace ocho años pedimos la reversión para abrirla a través de Mensajeros de la Paz, tendríamos ahora mismo un edificio cerrado, un inmueble que iba a albergar servicios cuyas competencias son de la Junta», responde sobre otro ejemplo de «discriminación» en el municipio. También la ampliación del colegio es un proyecto que sigue sobre la mesa. «Hace unos meses enviamos la propuesta a la Delegación de Educación, que se ha abonado a la moda de no contestar», confirma.

Sobre si cree que una huelga de hambre es una solución para conseguir algo en política, Luengo lo tiene claro: «Tiene un componente personal y emocional muy importante porque te estás autoprivando de aquello que te permite seguir viviendo y luchando. Yo espero y confío que alguien reflexione sobre por qué un alcalde de 76 años implicado en la política del Partido Socialista de Castilla La Mancha desde hace lustros, y que en su momento llevó a Emiliano García-Page a la secretaría provincial del partido, tiene que llegar al extremo de ponerse en huelga de hambre para reclamar algo que la propia Junta de Comunidades impulsó. Espero que todo esto haga reflexionar, y se sienten las bases para la resolución del conflicto; sería preocupante que en una semana no supiéramos nada ni nadie se dirigiera a nosotros para intentar poner algo de racionalidad a lo que ha sido un despropósito durante más de 18 años«, concluye.