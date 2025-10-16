Suscribete a
El PSOE duda de que el Ayuntamiento de Toledo vaya a presentar alegaciones a los fondos europeos

Piden una reunión «ante el temor de que el alcalde y su equipo de gobierno quieran seguir anclados en el victimismo»

José Carlos Vega
José Carlos Vega PSOE

ABC

Toledo

El PSOE de Toledo ha registrado este jueves una solicitud formal para celebrar una reunión de urgencia y conocer la información relacionada con la evaluación de los Fondos EDIL y las alegaciones presentadas a la resolución que ha dejado fuera a la ciudad.

En ... nota de prensa, los socialistas se muestran alarmados tras las últimas declaraciones del portavoz del equipo de gobierno y concejal de Fondos Europeos, y las del propio alcalde, sobre la presentación de alegaciones a los Fondos EDIL, que finalizan este viernes, y donde vienen a decir que «no tenemos los datos para poder presentar las alegaciones».

