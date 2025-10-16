El PSOE duda de que el Ayuntamiento de Toledo vaya a presentar alegaciones a los fondos europeos

El PSOE de Toledo ha registrado este jueves una solicitud formal para celebrar una reunión de urgencia y conocer la información relacionada con la evaluación de los Fondos EDIL y las alegaciones presentadas a la resolución que ha dejado fuera a la ciudad.

En ... nota de prensa, los socialistas se muestran alarmados tras las últimas declaraciones del portavoz del equipo de gobierno y concejal de Fondos Europeos, y las del propio alcalde, sobre la presentación de alegaciones a los Fondos EDIL, que finalizan este viernes, y donde vienen a decir que «no tenemos los datos para poder presentar las alegaciones».

Desde el Grupo Socialista se ha solicitado, de manera urgente, una reunión ante el temor de que el alcalde y su equipo de gobierno no presenten ninguna alegación y quieran seguir anclados en el victimismo y echando la culpa a otros, cuando en realidad no están haciendo su trabajo, una vez más. «Si es verdad que el alcalde no va a presentar alegaciones, sabiendo que no vale con enviar misivas al ministerio, sino que hay que seguir el procedimiento establecido en la convocatoria, nos estará dando la razón y será como admitir que ni han trabajado antes ni quieren hacerlo ahora», ha trasladado el concejal socialista José Carlos Vega, quien ha acusado al alcalde, nuevamente, de mentir y manipular a la sociedad toledana para tapar su falta de trabajo por la ciudad.

