Suscribete a
ABC Premium

Los promotores de reformar la Ley de Aguas para evitar una nueva catástrofe buscan voluntarios para recoger firmas

Los profesionales del Colegio de Ingenieros afirman que «si las obras previstas en el Plan Hidrológico se hubieran aplicado no hubiera ocurrido casi nada de lo que ha ocurrido»

La prevención mitiga los efectos de la dana que ha recorrido el noreste del país

El presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo
El presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo

ABC

ALBACETE

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Aguas han anunciado este viernes en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete una campaña en la que buscan voluntarios de cara a recoger medio millón de firmas por ... toda España e incluir en la legislación medidas que eviten una nueva catástrofe como la acontecida el 29 de octubre de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app