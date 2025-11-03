Suscribete a
ABC Premium

¿Y si la costa mediterránea estuviera condenada a inundarse? Así es el temido efecto 'callejón sin salida'

Un estudio revela cómo las montañas próximas al mar pueden atrapar la humedad y disparar lluvias extremas, un fenómeno que se intensifica con el cambio climático y amenaza a regiones como Valencia o Cataluña en España

Instalaciones radiactivas, hospitales o colegios: España cuenta con más de 10.000 infraestructuras en zonas inundables

Inundaciones en la localidad barcelonesa de Súria durante las precipitaciones provocadas por el temporal en la provincia de Barcelona el 12 de julio de 2025
Inundaciones en la localidad barcelonesa de Súria durante las precipitaciones provocadas por el temporal en la provincia de Barcelona el 12 de julio de 2025 EP
Javier Palomo

Javier Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Mediterráneo podría estar ante una trampa natural que, agravada por el cambio climático, multiplica el riesgo de inundaciones extremas. Un equipo de científicos italianos ha identificado un fenómeno atmosférico que han bautizado como efecto 'cul-de-sac' —'callejón sin salida'—, en el que las ... montañas próximas a la costa bloquean los flujos de humedad marina y mantienen la lluvia concentrada durante días sobre una misma región. El resultado: aguaceros persistentes capaces de anegar ciudades enteras sin que haya necesariamente un clima inusual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app