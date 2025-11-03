¿Y si la costa mediterránea estuviera condenada a inundarse? Así es el temido efecto 'callejón sin salida'

El Mediterráneo podría estar ante una trampa natural que, agravada por el cambio climático, multiplica el riesgo de inundaciones extremas. Un equipo de científicos italianos ha identificado un fenómeno atmosférico que han bautizado como efecto 'cul-de-sac' —'callejón sin salida'—, en el que las ... montañas próximas a la costa bloquean los flujos de humedad marina y mantienen la lluvia concentrada durante días sobre una misma región. El resultado: aguaceros persistentes capaces de anegar ciudades enteras sin que haya necesariamente un clima inusual.

El estudio, publicado en la revista 'Scientific Reports', ha sido liderado por Enrico Scoccimarro, investigador del Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático (CMCC) en Bolonia, y parte del análisis de la devastadora inundación sufrida por la región italiana de Emilia-Romaña en mayo de 2023. Aquel desastre dejó al menos 17 víctimas mortales, desplazó a decenas de miles de personas y provocó daños por valor de 8.500 millones de euros, además de arrasar cultivos, carreteras y viviendas.

«La precipitación persistente y prolongada fue impulsada por un flujo de agua vertical ininterrumpido desde el mar Adriático sobre el valle del Po, impulsado por una circulación ciclónica estacionaria sobre Italia que permaneció varios días», explica a ABC Scoccimarro. «Un efecto 'callejón sin salida', debido a las montañas que bloquearon los flujos de humedad del Adriático, amplificó las lluvias y fue una de las principales causas del desastre», añade el investigador.

Una trampa de humedad

El fenómeno se produce cuando un ciclón estacionario se sitúa sobre una región montañosa próxima al mar y canaliza aire húmedo hacia el interior. La topografía actúa entonces como una barrera: impide que la humedad se disipe y provoca una alimentación continua de vapor de agua que mantiene la lluvia durante días. «En situaciones así, el sistema atmosférico queda bloqueado y la humedad del mar se recicla una y otra vez sobre la misma zona», explica Scoccimarro. «Esa persistencia, más que la intensidad de la lluvia en cada momento, es lo que acaba generando los daños más graves».

Esa configuración atmosférica, que se dio en Italia en 2023, puede repetirse en otras regiones del Mediterráneo occidental, donde la combinación de mar cálido, orografía accidentada y circulación ciclónica crea el escenario perfecto para que el efecto 'cul-de-sac' se reproduzca. Los investigadores citan en particular zonas de Valencia y Cataluña, así como Occitania y Provenza, en el sur de Francia, como áeras vulnerables a este tipo de lluvias persistentes.

Regiones propensas a inundaciones FRANCIA ITALIA Mar Mediterráneo ESPAÑA FRANCIA Occitania Provenza Cataluña Mar Mediterráneo Comunidad Valenciana Emilia Romaña Provenza Mar Tirreno Fuente: Nature / ABC Regiones propensas a inundaciones FRANCIA Emilia Romaña Occitania Provenza ITALIA Cataluña Mar Mediterráneo ESPAÑA Comunidad Valenciana Fuente: Nature / ABC

«La dana que afectó hace un año a Valencia muestra un patrón muy similar al observado en Emilia-Romaña», señala Scoccimarro. «El aire cálido y húmedo del Mediterráneo quedó atrapado por las montañas del interior, lo que provocó lluvias persistentes sobre un área muy limitada. Es un ejemplo claro de cómo el efecto 'callejón sin salida' puede reproducirse fuera de Italia, con consecuencias potencialmente devastadoras».

El investigador advierte que la disposición del relieve en torno a Valencia —una llanura costera encerrada entre el mar y las sierras interiores— favorece este tipo de bloqueos atmosféricos, sobre todo cuando los ciclones permanecen estacionarios sobre la cuenca occidental del Mediterráneo. «En esas condiciones, la humedad se acumula sin salida posible, y basta un pequeño cambio en la circulación para que la situación se agrave rápidamente», explica.

«Los ciclones estacionarios sobre la cuenca occidental del Mediterráneo pueden generar convergencia de humedad sobre Valencia, debido al bloqueo inducido por las montañas que rodean la ciudad. Este efecto puede intensificar la precipitación incluso cuando el evento de lluvia no está directamente conectado con el propio ciclón», advierte el investigador del CMCC.

Un patrón que se repite

El estudio italiano también compara la catástrofe de 2023 con otro episodio similar registrado un año después en la misma zona. En ambos casos, la clave fue la persistencia de un ciclón casi inmóvil sobre Italia, que actuó como un motor constante de humedad. Al analizar los registros meteorológicos de las últimas décadas, los autores constatan que la frecuencia de ciclones estacionarios en el Mediterráneo ha aumentado en los últimos 40 años, una tendencia que podría intensificarse a medida que el planeta se calienta.

«El estudio se suma a nuestra comprensión científica de cómo el cambio climático aumenta el riesgo de inundaciones graves», comenta en declaraciones al SMC Markus Donat, profesor del Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea) y colíder del Grupo de Variabilidad y Cambio Climático del Barcelona Supercomputing Center (BSC). «Por un lado, una atmósfera más cálida puede retener más agua, lo que incrementa la intensidad de los aguaceros. Por otro, la circulación atmosférica se vuelve más estacionaria, haciendo que los sistemas meteorológicos permanezcan más tiempo en el mismo lugar», explica. «En el caso de las precipitaciones, eso significa más lluvia sobre una misma zona y mayor riesgo de inundación».

Lecciones desde Emilia-Romaña

En el caso italiano, el desastre no se debió a una sola tormenta violenta, sino a una acumulación sostenida de lluvias moderadas que saturó los suelos y desbordó los ríos. La experiencia, dice Scoccimarro, deja una advertencia clara: «Una mayor probabilidad de precipitaciones prolongadas exige mejorar las estrategias locales de gestión del agua. Devolver espacio a los ríos, como ocurría en el pasado, puede ser la opción más eficaz».

En muchas ciudades de Emilia-Romaña, recuerda, se construyeron viviendas sobre antiguos cauces fluviales y se levantaron diques artificiales que, paradójicamente, aumentan el riesgo. «Esto tiene un doble efecto: incrementa el peligro para quienes viven cerca de los márgenes y canaliza el agua río abajo, ampliando las áreas afectadas por las crecidas», añade.

Medir la densidad ciclónica

El trabajo del CMCC introduce además una nueva métrica, la persistencia de densidad ciclónica, que permite rastrear la presencia y duración de los ciclones estacionarios para mejorar los sistemas de alerta temprana. Esta herramienta podría anticipar la aparición de patrones atmosféricos de riesgo, no solo a corto plazo, sino también en escalas estacionales.

«Nuestro objetivo —señala Scoccimarro— es evaluar la capacidad de nuestros modelos numéricos y herramientas basadas en inteligencia artificial para predecir las condiciones a gran escala que conducen a lluvias extremas. Queremos ir más allá de las limitaciones actuales de los modelos y ayudar a las comunidades a prepararse mejor».