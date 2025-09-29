La plaza de San Román y el puente de Alcántara, escenarios del rodaje de 'The walking dead' en Toledo

Este lunes todos los focos estaban puestos en el puente de Alcántara y en los accesos al paseo del Carmen a través de la muralla. Un amplio despliegue policial paralizaba la rutina habitual de la ciudad cortando el tráfico de manera intermitente y el paso de peatones.

La expectación era máxima, al igual que el hermetismo y las formas de algunas auxiliares de producción que no han frenado que las redes sociales se llenen hoy de fotografías y videos de la acción con el actor protagonista, Norman Reedus, en Toledo para el rodaje de 'The walking dead. Darly dixon'.

El equipo de escenografía y ambientación ha llevado la estética decadente y abandonada a este escenario junto al río Tajo, y a la plaza de San Román, el otro punto del rodaje en una ciudad que permite combinar lo natural con lo patrimonial y urbano, lo que refuerza la atmósfera de supervivencia y colapso que caracteriza a esta saga.

La ciudad se ha transformado así por unas horas con figurantes caracterizados como zombis, y en el set del puente de Alcántara se han desplegado vehículos destrozados y una picota rodeada de neumáticos con un zombi de atrezzo sin 'vida'. La producción ha incorporado, además de las cámara tradicionales en digital, drones sobre el río Tajo para tomar planos aéreos.

Desenlace fatal en la plaza de San Romás

«¡Silencio, se rueda!» se ha escuchado también en la plaza de San Román. La paz habitual del barrio conventual se ha visto inmersa en el rodaje de una escena en la que como ha podido saber ABC el protagonista se encuentra frente a frente con un zombi. ¿El desenlace? Pueden imaginarlo, acaba con su 'vida'.

Una fuente de atrezzo junto al Convento de San Clemente donde se rueda una de als escenas J. G.

La ambientación en las calles y plazas del rodaje, con el fin de dar esa sensación de fin del mundo, se basa en hojarasca y vegetación seca repartida sobre el canto rodado de calles como las del entorno del Convento de San Clemente, donde se ha instalado una fuente de piedra como parte de la escenografía de esta escena en la que participa el actor Norman Reedus, que en la serie da vida a Daryl Dixon, creado por el escritor Robert Kirkman.

La producción de la tercera temporada del spin-off 'The Walking Dead: Daryl Dixon' ha generado gran expectación en España, no sólo por su escala, sino por acercarse a localizaciones en ciudades y pueblos con encanto patrimonial. Castilla-La Mancha ha formado parte de ese mosaico apocalíptico.