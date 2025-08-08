¿Qué conocido actor aprovechó el descanso de un rodaje para comer en pleno Casco histórico de Toledo?

Un conocido actor español ha sido visto este viernes en Toledo, donde ha aprovechado el descanso de un rodaje internacional para disfrutar de la gastronomía local en un restaurante muy conocido del Casco histórico. El intérprete, que ha trabajado con directores como Alejandro Amenábar o Guillermo del Toro, se encuentra en plena grabación en la estación de Algodor de varias escenas de la tercera temporada de un spin-off de la exitosa franquicia The Walking Dead.

Se trata de Eduardo Noriega, protagonista de películas como 'Tesis', 'Abre los ojos', 'El Lobo' o 'El espinazo del diablo'. El actor, que debutó en 1994 con Historias del 'Kronen' y ha cosechado varias nominaciones a los Premios Goya, también ha participado en series como 'Colegio Mayor' o 'Homicidios'.

El intérprete aprovechó una pausa en la grabación para acercarse a 'El Botero', restaurante situado en pleno corazón del Casco Histórico de la Ciudad de las Tres Culturas y a escasos metros del Ayuntamiento de Toledo.

El rodaje forma parte de The Walking Dead: Daryl Dixon, centrada en el personaje interpretado por Norman Reedus. La ficción, que amplía el universo creado por AMC tras el final de la serie original en 2022, ha llegado a España para grabar parte de su trama… y Noriega no ha dejado pasar la oportunidad de saborear Toledo.