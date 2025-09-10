Padilla aclara que Bolt «solo tiene licencia para trayectos interurbanos en Toledo»

Un vehículo de la empresa Bolt en la Subida de la Granja, en Toledo

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha precisado este martes que la empresa de movilidad Bolt únicamente dispone de licencias para realizar trayectos interurbanos, como los que conectan la capital regional con municipios cercanos, entre ellos Olías del Rey o Bargas.

Padilla ha explicado que la Consejería de Fomento ha concedido autorización a la compañía «solo para traslados interurbanos, que es lo que nosotros podemos dar, licencias para estos trayectos». En este sentido, ha dejado claro que la Junta no tiene competencias para regular el servicio dentro de los cascos urbanos.

«Si se está incumpliendo, evidentemente es la Policía Local quien tiene que multar para que se cumpla la ley», ha subrayado la portavoz, insistiendo en que las autorizaciones concedidas por la Consejería «se limitan estrictamente a este tipo de desplazamientos».

La representante del Ejecutivo autonómico ha reiterado que, si la empresa está prestando servicios que no se ajustan a la normativa, «se tiene que actuar y poner multas».