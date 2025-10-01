Niños con necesidades especiales del colegio Carmelitas de Toledo se quedan sin comedor este curso por falta de recursos

Se llama Leo y es un niño con necesidades especiales. Este miércoles, 1 de octubre, y junto a otros compañeros en su misma situación, se ha quedado sin comedor en el colegio al que acude, el Virgen del Carmen (Carmelitas) de Toledo. Ello se debe a la reducción, por parte de la administración educativa, de los recursos adicionales para atención a la diversidad y la inclusión con los que el centro sí contaba el curso pasado y anteriores.

El colegio ha justificado dicha decisión a los padres argumentando que no dispone de recursos para mantener al personal encargado de estos niños en el comedor del centro. Recientemente se ha celebrado una reunión de todos los padres con la directora, tras la que el centro redactó una carta en la que afirma que el inicio del curso «ha llegado con una dificultad añadida y del todo ajena a la voluntad de la entidad titular del centro».

La dificultad -explica la carta- es consecuencia de la reducción de los recursos adicionales para atención a la diversidad y la inclusión educativa. «De este modo, y pese a la solicitud del centro, la Administración educativa ha reducido en 87 horas semanales la dotación de los recursos de cuidador-auxiliar técnico educativo (ATE), pasando este crédito horario semanal de 152 horas a tan solo 65«,

El propio centro, que califica esta decisión como «injustificada», argumenta la imposibilidad de prestar determinados servicios educativos «y afecta, sin duda alguna, al alumnado que requiere una mayor dedicación», continuada y constante, de unos niños afectados gravemente en su autonomía e impedidos para la realización de las actividades básicas de su vida diaria, por lo que «resulta imposible desarrollar este cuidado con unos recursos tan limitados que hacen inasequible el cuidado que requieren durante el servicio complementario de comedor», señala el colegio, que asegura que la administración educativa conoce el problema pero que «sin embargo, injustificadamente, ha decidido la reducción radical de los recursos que siempre hemos destinado, de forma eficiente, a la atención de nuestro alumnado».

A continuación, el colegio informa de que Leo «no podrá hacer uso del servicio de comedor a partir del 1 de octubre de 2025« y dice confiar en que esta situación sea »reversible«. También informa de que el 8 de octubre mantendrá una reunión con el delegado provincial de Educación en Toledo para exponerle con detalle esta problemática.