Crece en Andalucía el número de escolares con necesidades especiales: ya son casi 90.000

El número de escolares con necesidades educativas especiales ha crecido en los últimos tiempos. Cada año son más los niños que requieren un algún tipo de apoyo o recursos extra para poder seguir el curso. Los últimos datos que maneja la Consejería de Desarrollo Educativo ... y Formación Profesional hablan de que en Andalucía hay escolarizados 89.000 niños con Necesidades Educativas Especiales.

Es una cifra que implica que se ha producido un fuerte incremento de este colectivo en los últimos años. Las cifras van a más. Cada curso el crecimiento del número de niños clasificados en esta categoría aumenta un siete por ciento.

¿Qué está ocurriendo para que cada año haya más niños que requieren un tratamiento especial en los colegios? En realidad, lo que se esconde detrás de este aumento es, sobre todo, un mayor número de diagnósticos y también el hecho de que cada vez llega antes ya que normalmente se «descubre» en la etapa previa a la escolarización, desde el ámbito sanitario. Es decir, los niños que tienen algún tipo de trastorno son diagnosticados por los médicos antes de entrar en el colegio. Algo que no ocurría hace algunos años.

Antes de 3 años

Normalmente ese diagnóstico llega entre 0 y 3 años. Y eso supone un adelanto ya que se sabe antes de que los pequeños empiecen su etapa educativa. De hecho, en los centros de salud hacen «cribados» que permiten detectarlo antes. «Hay una mejora en el proceso de detección y en el ámbito social también se detecta más», explica Alejandro Herencia, orientador escolar en Huelva.

Esa mejora en la fase de detección se ha hecho porque se insiste en la educación «inclusiva». Es decir, que estos niños acudan a las mismas clases al igual que el resto de sus compañeros aunque reciban una atención personalizada si es necesario.

Cuando se habla de necesidades especiales hay que tener en cuenta que hay algunas que son transitorias (que son sólo por un tiempo determinado) y otras permanentes, en las que una detección precoz puede ser fundamental para actuar desde el principio.

Y dentro de las permanentes existen cuatro tipos En primer lugar las que se consideran necesidades educativas especiales y que requieren mayor atención de profesorado. Ahí entran desde los que tienen trastornos graves del desarrollo, discapacidad visual, auditiva o intelectual, discapacidad física o trastornos de la comunicación a los que sufren trastornos del espectro autista, graves de conducta o por déficit de atención con o sin hiperactividad además de enfermedades raras y crónicas.

Otro grupo lo forman los de altas capacidades intelectuales, ya que se considera que necesitan apoyo algunos alumnos que manejan y relacionan múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien que destacan especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Y es que, en contra de lo que se piensa, muchos de esos niños que son considerados de altas capacidades pueden tener dificultades, por ejemplo, para establecer relaciones con sus compañeros de clase.

Y finalmente se clasifica al alumnado con dificultades de aprendizaje, en el que se incluyen a los que requieren determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a desórdenes en los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje. Ahí entran niños con dislexia o retrasos en el lenguaje.

Esta variedad de tipología hace que las administraciones estén intentando hacer todo lo posible por conocer cuanto antes qué pasa con estos niños para poder darle una respuesta adecuada.

Las cifras llaman la atención porque además, según recordó el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su discurso en el inicio del curso, la inversión autonómica en el apoyo a estos alumnos ha ido a más en los últimos años con una mayor contratación de profesores. Este año hay 14.000 especialistas en esta materia, lo que supone un 37 por ciento de crecimiento en los últimos siete años. «Cada alumno y cada alumna son únicos y distintos y todos merecen desarrollar su potencial hasta el límite de sus capacidades. Tenemos la obligación y la determinación de ayudarles a que así sea«, decía el presidente.

Recursos

De ahí el interés que hay en la consejería de responder a esas necesidades. «No es tan preocupante el aumento del número de niños», dice Herencia. Para el orientador lo importante es responder con recursos para garantizar que cualquier alumno tenga las mismas posibilidades. Y es fundamental el papel de las familias que son las que mejor conocen a sus hijos. Las hay que colaboran al máximo y otras a las que les cuesta aceptar que sus hijos son especiales.

También es importante evitar que se produzca acoso. Aunque, según dice no es lo habitual porque los centros están alerta para evitarlo, se dan casos. «El objetivo es que no haya bullying pero se dan casos», admite el experto.

Sin embargo esta semana la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger ha presentado en el Defensor del Pueblo un estudio sobre la incidencia del acoso escolar en el colectivo que revela que más del 70 por ciento de alumnos diagnosticados sufren acoso. Unos datos que para la federación son «escalofriantes».