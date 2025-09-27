Suscríbete a
Crece en Andalucía el número de escolares con necesidades especiales: ya son casi 90.000

El alumnado que requiere atención educativa personalizada crece un siete por ciento cada curso en los colegios e institutos andaluces

Educación achaca ese crecimiento a que se diagnostica antes y recalca que se ha aumentado el presupuesto con 14.000 profesores

Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

El número de escolares con necesidades educativas especiales ha crecido en los últimos tiempos. Cada año son más los niños que requieren un algún tipo de apoyo o recursos extra para poder seguir el curso. Los últimos datos que maneja la Consejería de Desarrollo Educativo ... y Formación Profesional hablan de que en Andalucía hay escolarizados 89.000 niños con Necesidades Educativas Especiales.

