IU pide una ordenanza municipal para que Toledo sea una ciudad libre de prostitución

El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a presentar en el pleno de este mes del Ayuntamiento de Toledo una moción para que se inicien los trabajos orientados a «crear una ordenanza municipal para que Toledo sea una ciudad libre de prostitución y completamente abolicionista».

Así lo ha anunciado la representante de Izquierda Unida del Consejo Local de la Mujer, Elisa Fernández, al término del minuto de silencio que se ha celebrado, como cada primer martes de mes, en la concentración contra la violencia machista y en recuerdo de las víctimas asesinadas.

Noticia Relacionada Cae una red falsa de prostitución que extorsionó casi 100.000 euros a clientes de toda España David Maroto La Policía Nacional ha detenido hasta 19 miembros de la banda criminal en la ciudad de Valencia

Desde IU confían en que esta moción salga adelante ya que, según ha dicho Fernández, «la concejal de Asuntos Sociales ya ha manifestado públicamente que su partido se declara completamente abolicionista de la prostitución y que en 2020 Toledo se unió a la red de ciudades libres de trata». Además, Elisa Fernández ha recordado que en el año 2023 se aprobó una moción de IU, con el apoyo de todos los partidos representados en el Ayuntamiento a excepción de Vox, en la que se daba pie al inicio de los trabajos de esta ordenanza.

«Creemos que es importante recordarles que esa moción está aprobada y que queremos que se empiecen esos trabajos. Es más, vamos a presentar un texto inicial sobre el que trabajar, porque nosotros no presentamos las mociones para hacer política barata, sino que presentamos las mociones con propuestas para llevar a cabo el trabajo y ese trabajo se lo hemos iniciado nosotros», ha reivindicado Fernández.