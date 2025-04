IU y PCE critican que se aplique la memoria histórica a 2 reyes godos y no la Memoria Democrática en el Patio 42

Dirigentes, afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida Toledo y PCE han conmemorado este lunes el Día de la República en el Patio 42, un espacio desde el que han reclamado trabajar por «una política de paz ante los devaneos belicistas que se están implantando en todo el planeta», que el 14 de abril sea considerado como día festivo en España y que lejos de aplicar la memoria histórica a dos reyes Godos, el Ayuntamiento de Toledo aplique la Memoria Democrática a los miles de ajusticiados que se encuentran en los patios del cementerio municipal.

Durante este acto, el coordinador local de IU y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha recordado que el equipo de Gobierno de PP y Vox eliminaron las partidas destinadas a Memoria Democrática mientras centran sus esfuerzos en proveer de lo que llaman un entierro digno para dos reyes Godos. Un entierro de jefes de Estado «que la derecha, la ultraderecha y el resto de grupos municipales -el único que se opuso fue el Grupo de Izquierda Unida- apoyaron en el Pleno Municipal hace bien poco, olvidando que quienes están obligados a tener dignidad son los que lucharon por la democracia».

Fernández ha lamentado la falta de inversiones que desde 2019 se están registrando en dignificar los cinco patios del cementerio y ha sostenido que no se puede olvidar esta parte de la historia, aunque la derecha y la ultraderecha, con el apoyo del PSOE en el Ayuntamiento, hayan «preferido no olvidarse de unos reyes Godos». «Nosotros preferimos no olvidarnos de nuestros compatriotas. Ellos hablan mucho de patria, nosotros hablamos de compatriotas y siempre hemos dicho que la patria digna que queda en este país aún sigue enterrada en cunetas y aún sigue por dignificarse».

Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Toledo y secretario general del PCE en Castilla-La Mancha, Jorge Vega, ha reivindicado, como acaba de hacer recientemente el secretario general del PCE en el Congreso, que el día 14 de abril, Día de la República sea fiesta nacional. «Cualquier constitucionalista en este momento debería estar defendiendo que este día, un día democrático, en el que la República fue eliminada por un golpe de Estado con una dictadura franquista a continuación y con miles y miles de personas asesinadas sea reconocido en los festivos nacionales de este país».

También ha aludido Vega al intento de la derecha y la ultraderecha de eliminar la Ley de Memoria Histórica en Extremadura y ha lanzado un mensaje de solidaridad con esta comunidad alertando de la «barbarie» que supondrá esta decisión y de los efectos que pueda tener en otras comunidades gobernadas en base a pactos con la ultraderecha.

En cuanto a la situación bélica que se está produciendo en el mundo, Fernández ha señalado que en España sigue vigente el artículo 6 de la Constitución del año 1931, el cual establece la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. «Hoy, en un momento en el que los devaneos belicistas están implantados en todo el planeta y muy cerca de aquí también, muy cerca de Europa, es esencial seguir trabajando por una política de paz, como apuesta Izquierda Unida desde el año 1986 de su creación», ha defendido Txema Fernández.