Suscribete a
ABC Premium

Inversión de 6,7 millones para terminar 86 viviendas paralizadas en el barrio del Polígono de Toledo

El Gobierno regional reactiva la construcción de viviendas sociales tras más de una década de paralización. Se prevé que estén acabadas a finales de 2026

La Junta licita las 316 viviendas de alquiler «asequible» y reactiva las obras de 86 VPO en el Polígono de Toledo

Todas las viviendas de VPO están destinadas a la venta
Todas las viviendas de VPO están destinadas a la venta JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a sacar a licitación, a través de la empresa pública Gicaman, la terminación de las 86 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo.

El presupuesto de licitación será de 6,7 millones de euros ... sin IVA y las empresas tendrán hasta el 20 de enero para presentar ofertas a una obra que se prevé que esté acabada para finales del año 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app