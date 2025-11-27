El barrio de Santa Bárbara de Toledo advierte de la proliferación de viviendas turísticas ilegales

El Consejo de Participación Ciudadana celebrado este jueves en el centro cívico de Santa Bárbara ha tratado sobre un nuevo problema al que se enfrentan los vecinos del barrio: la proliferación de viviendas turísticas ilegales, un tema que ha sido ampliamente debatido en la reunión. ... Carlos Rodríguez, en representación de la Asociación de Vecinos Alcántara, presentó una propuesta para crear un listado de viviendas tanto legales como ilegales que se estén utilizando para alquileres turísticos o de corta duración. El objetivo es verificar si cumplen con la normativa vigente y tomar las medidas necesarias para regularizarlas.

Rodríguez destacó que el barrio, que antes era conocido por contar con alquileres dignos para los residentes, ha visto un aumento significativo de viviendas destinadas al alquiler turístico, lo que está generando más dificultades para encontrar viviendas asequibles. Según él, la situación está afectando negativamente la calidad de vida de los vecinos y la convivencia en el área.

El concejal del PP y presidente del consejo, José Vicente García-Toledano, respondió señalando que la competencia sobre las licencias y la inspección de este tipo de viviendas recae en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, sus palabras provocaron la indignación de Teo García, concejal socialista, quien cuestionó el papel del Ayuntamiento en la regulación de los apartamentos turísticos y el uso de viviendas para fines no residenciales.

«Si el Ayuntamiento no tiene competencia sobre el turismo, ¿por qué se destinan fondos a regular algo que no está delegado a nuestra jurisdicción?», criticó García, quien también lamentó la falta de implicación del Gobierno local en la resolución de este problema. Según García, los vecinos tienen derecho a conocer cómo se está gestionando la situación, y no basta con señalar la falta de competencias cuando el barrio está experimentando un cambio en su fisonomía debido al uso turístico de las viviendas.

Otro de los problemas que sigue preocupando a los vecinos es la suciedad y la plaga de ratas que afecta al barrio desde hace meses. Aunque el Ayuntamiento ha tomado medidas, los residentes aseguran que no han sido suficientes. En la reunión se pidió la eliminación del talud del paseo de San de Vicente debido a la suciedad, un asunto que el concejal de se comprometió transmitir al responsable del área. Además, sigue la preocupación por las ratas, que según dijeron en la reunión, han invadido incluso garajes y portales, lo que ha generado situaciones incómodas y desagradables. Los vecinos sienten que la respuesta de las autoridades es insuficiente para abordar la magnitud del problema.

El concejal García-Toledano defendió la labor del equipo de Gobierno, asegurando que trabajan «al máximo» para resolver estos problemas y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, Teo García fue contundente en su crítica: «El dato mata el relato. La gestión para la desinsectación y el control de plagas es nefasta. Estamos peor que hace dos años», afirmó, subrayando que la falta de acción del Gobierno local está deteriorando la calidad de vida del barrio.