El barrio de Santa Bárbara de Toledo advierte de la proliferación de viviendas turísticas ilegales

Los vecinos piden que se actúe contra la suciedad y las ratas y se elimine el talud del Paseo de San Vicente

Santa Bárbara critica la «falta de acción efectiva» del concejal de Medio Ambiente contra la plaga de ratas en Toledo

Reunión del Consejo de Participación de SAnta Bárbara
Valle Sánchez

TOLEDO

El Consejo de Participación Ciudadana celebrado este jueves en el centro cívico de Santa Bárbara ha tratado sobre un nuevo problema al que se enfrentan los vecinos del barrio: la proliferación de viviendas turísticas ilegales, un tema que ha sido ampliamente debatido en la reunión. ... Carlos Rodríguez, en representación de la Asociación de Vecinos Alcántara, presentó una propuesta para crear un listado de viviendas tanto legales como ilegales que se estén utilizando para alquileres turísticos o de corta duración. El objetivo es verificar si cumplen con la normativa vigente y tomar las medidas necesarias para regularizarlas.

