Suscribete a
ABC Premium

tribunales

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hombre acusado de traficar con cocaína en Consuegra (Toledo)

sala segunda de la audiencia provincial

El acusado, B.M.R., fue sorprendido por la Guardia Civil cuando presuntamente vendía una dosis a una clienta en su vehículo; portaba además otros siete envoltorios individuales y 800 euros en efectivo

El juicio comenzará este martes en la Audiencia Provincial de Toledo
El juicio comenzará este martes en la Audiencia Provincial de Toledo h. fraile

ABC

Toledo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes a B.M.R., acusado de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, para el que el fiscal solicita una pena de cuatro años de ... prisión y el pago de una multa de 436 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app