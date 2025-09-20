Fedeto exige a la CHT responsabilidad judicial por el «tsunami» de 2023 que arrasó el Polígono Industrial de Toledo

La dana en Toledo se llevó por delante parte de la flota de los autobuses urbanos

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha interpuesto una denuncia judicial contra la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por los graves daños ocasionados en el Polígono Industrial de Toledo tras la DANA registrada en septiembre de 2023. Así lo confirmaba ayer Manuel Madruga, secretario general de la organización empresarial, quien calificaba de «tsunami» la riada que arrasó con parte la zona industrial de la ciudad.

En declaraciones a este diario, Madruga explicaba que la denuncia se sustenta en un informe técnico elaborado por un equipo de ingenieros de caminos, que concluye que la falta de limpieza del cauce del arroyo Ramabujas fue determinante en el desastre. «Se formó una auténtica presa de castor con escombros, maleza y otros arrastres. Esa acumulación provocó un embalsamiento que, sumado a la escorrentía del agua, terminó arrasando la parte final del Polígono», relataba.

Aunque recientemente se ha ampliado el diámetro de dos colectores en la zona con el objetivo de evitar futuras obstrucciones similares, desde Fedeto advierten que la medida es insuficiente. «No es la solución. Si se produce otra dana, el agua seguirá anegando calles y naves», subrayaba Madruga.

Críticas a la CHT

El secretario general de Fedeto acusaba directamente a la CHT de «no hacer su trabajo» y de «poner trabas» a la limpieza de cauces, lo que, en su opinión, pone en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes. «Su función debería ser velar por la seguridad de todos, no obstaculizar la prevención de catástrofes naturales», comentaba.

Madruga también comparó ayer esta situación con la política medioambiental de los montes, donde, según señala, tampoco se permite la limpieza forestal ni la presencia de ganado como medida preventiva contra los incendios. «Este verano hemos vivido en España una catástrofe con cientos de incendios activos al mismo tiempo. No se puede seguir ignorando el riesgo», añadía.

Más allá de la gestión del arroyo Ramabujas, Madruga expresaba su indignación por el incumplimiento de las ayudas económicas prometidas por las administraciones tras el desastre. «No ha llegado ni un solo euro a las empresas afectadas. Cuando escuchamos hablar de zonas catastróficas, no salimos de nuestro asombro», señalana.

Según el dirigente empresarial, este incumplimiento no es un caso aislado. «En conversaciones con patronales de Lorca o de La Palma, donde el terremoto y el volcán destrozaron hogares y negocios, nos dicen lo mismo: las ayudas nunca llegan. También ocurrió en Valencia con la dana, que causó más de 200 muertos y aún hay desaparecidos», lamentaba.

En este sentido, Madruga destacaba la gravedad de lo ocurrido en Toledo, advirtiendo que las consecuencias podrían haber sido aún peores. «La riada alcanzó los 2,5 metros de altura dentro de algunas naves. Si en lugar de ser de noche y en fin de semana hubiera ocurrido un día laborable, hoy estaríamos lamentando la pérdida de vidas humanas», intuye.

Con la denuncia presentada contra la CHT, Fedeto espera que la Justicia obligue al organismo de cuenca a actuar y a prevenir episodios similares. Además, los empresarios exigen que se investigue la legalidad de una laguna situada por encima del curso del arroyo Ramabujas, existente desde hace décadas, que podría suponer un riesgo añadido en caso de nuevas lluvias torrenciales.

«El papel de la CHT en la actualidad es amedrentar y paralizar proyectos empresariales durante años», concluía Madruga, no sin antes reclamar un cambio de actitud urgente por parte del organismo público.

