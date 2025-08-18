'Enclave MELQUE 2025': Una propuesta de la Diputación de Toledo para el mes de agosto que aúna música, gastronomía e historia bajo las estrellas

La Diputación de Toledo lanza este mes de agosto 'Enclave MELQUE 2025', una experiencia cultural inmersiva que fusiona música en directo, patrimonio y degustación gastronómica en el incomparable entorno del Sitio Histórico de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán. Se trata de una propuesta gratuita que pretende acercar la cultura al medio rural, fomentar el turismo de interior y destacar el inmenso patrimonio natural e histórico de la provincia.

El equipo de Gobierno que preside Concepción Cedillo pone en valor, con esta iniciativa, una nueva forma de disfrutar del verano, alejada de los circuitos tradicionales, apostando por el talento musical nacional, la riqueza gastronómica local y los paisajes únicos de la comarca de los Montes de Toledo.

Una programación para los cinco sentidos

Durante cuatro noches de agosto, Melque se convierte en escenario de excepción para una selección de conciertos muy especiales. Cada jornada comenzará con una degustación gratuita y finalizará con actuaciones de artistas de gran calidad, todos con una sólida trayectoria y propuestas sonoras variadas que van del soul al rock psicodélico.

Programación completa

Viernes, 22 de agosto: Los Silos

Banda emergente formada por músicos vinculados a proyectos como Los Blackbirds, Mawino o Amatria. Su sonido viaja a los años 60, con influencias gallegas, toledanas, colombianas y madrileñas.

Sábado, 23 de agosto : The Limboos

Aclamada formación gallega afincada en Madrid desde 2013, con un estilo que denominan Exotic Rhythm & Blues. Fusionan ritmos afroamericanos, caribeños y cine negro. Han girado por toda Europa y participado en festivales como Low Festival, Monkey Week o Eurosonic.

Viernes, 29 de agosto: Julián Maeso

Multiinstrumentista toledano y referente del soul-rock nacional. Exmiembro de The Sunday Drivers, ha colaborado con artistas como M-Clan o Quique González. Su carrera en solitario incluye discos como Dreams Are Gone, One Way Ticket to Saturn o su reciente álbum Healing Gang (2025).

Sábado, 30 de agosto: Eva Ryjlen

Vocalista e integrante del dúo Idealipsticks, combina rock, psicodelia y una poética muy personal. En su carrera solista destaca por su fuerza escénica y lirismo. Influencias de Lou Reed, Patti Smith o The Doors dan forma a su universo sonoro.

Las inscripciones para disfrutar de la experiencia completa (degustación y concierto) son gratuitas pero obligatorias y se realizan a través del sitio web de la Diputación de Toledo. Además, se ofrece transporte gratuito desde Toledo, con salida a las 20:00 h desde el restaurante El Cardenal y llegada al enclave a las 20:45 h.

La actividad completa está limitada a 150 personas por jornada, mientras que el acceso libre al concierto posterior estará disponible hasta completar un aforo de 350 asistentes.

Santa María de Melque: joya visigoda y patrimonio vivo

Enclave MELQUE no solo ofrece música y gastronomía, sino la posibilidad de disfrutar de uno de los entornos patrimoniales más singulares de Castilla-La Mancha. El Sitio Histórico de Santa María de Melque, propiedad de la Diputación de Toledo, es un conjunto monumental declarado Bien de Interés Cultural que destaca por su excepcional estado de conservación y por ser uno de los mejores exponentes de la arquitectura altomedieval en España.

Ubicada en un paisaje natural de alto valor ecológico, Santa María de Melque ha sido objeto de numerosas investigaciones históricas y arqueológicas, y constituye un referente del turismo patrimonial en la provincia. Iniciativas como Enclave MELQUE refuerzan el compromiso de la Diputación con la conservación, divulgación y dinamización cultural de este importante legado.