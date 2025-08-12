La Diputación de Toledo financia la renovación integral del césped artificial del campo de fútbol de Torrijos

La presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado en Torrijos el campo de fútbol municipal 'San Francisco', para conocer de primera mano el avance de las obras de renovación del césped artificial, una actuación largamente demandada y que es posible gracias a la colaboración entre la institución provincial y el Ayuntamiento torrijeño.

La presidenta ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Andrés Martín, el vicepresidente primero de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero, y el diputado de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, además de los técnicos y personal del Ayuntamiento.

El proyecto, financiado íntegramente por la Diputación de Toledo, permitirá sustituir el deteriorado césped artificial instalado en 2007 por un nuevo pavimento deportivo de última generación, cumpliendo con la normativa NIDE-2021, y mejorando de forma significativa las condiciones de uso para más de 300 niños y jóvenes del fútbol base del CD Torrijos, así como para el resto de usuarios de la instalación.

Durante su visita, la presidenta ha destacado que «para la Diputación de Toledo es una prioridad absoluta mejorar las infraestructuras municipales que prestan un servicio directo a los ciudadanos, y este campo de fútbol necesitaba con urgencia una renovación, sobre todo por seguridad, pero también para ofrecer el servicio que merecen todos nuestros deportistas».

Cedillo ha añadido que «estamos cumpliendo nuestro compromiso con los municipios, cooperando en proyectos que fomentan el deporte, generan empleo y dinamizan la economía local». «Escuchar a los ayuntamientos y apoyarles en proyectos tan importantes como este, es la mejor manera de garantizar que nuestras actuaciones de verdad mejoran la calidad de vida de los ciudadanos», ha asegurado.

Un proyecto conjunto muy necesario

Por su parte, el alcalde de Torrijos, Andrés Martín, ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha subrayado que «esta obra responde a una necesidad evidente, ya que desde el año 2020 el campo presentaba un estado lamentable, con numerosos parches, lesiones frecuentes de los usuarios y un desgaste total del terreno de juego».

Martín ha insistido en que «gracias al trabajo conjunto de la Diputación y el Ayuntamiento, hoy podemos ver como esta obra ya está en marcha y avanza a buen ritmo», por lo que se ha mostrado convencido de que «en septiembre podremos estrenar el nuevo césped con plenas garantías de seguridad para todos los jugadores».

Además de la sustitución del césped, la intervención incluye el soterramiento de dos aspersores de riego, la instalación de césped artificial perimetral de protección y la revisión de vestuarios, graderío, porterías y muros perimetrales, consolidando así una renovación integral de la instalación. Una actuación que se une a otras realizadas anteriormente y que demuestra el compromiso del Ayuntamiento con el deporte base y el mantenimiento de sus instalaciones deportivas.

La empresa adjudicataria ya ha iniciado la retirada del antiguo pavimento y se ha comprometido a completar la instalación del nuevo césped en un plazo máximo de seis semanas. Si se cumplen los plazos, el campo estará listo para el inicio de la temporada 2025/2026.