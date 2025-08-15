Velázquez: «Pedimos a la alcaldesa perpetua que vele por la ciudad y por los toledanos»

Bajo mazas desde el zaguán del Ayuntamiento, así, cumpliendo con la tradición, la corporación municipal se ha dirigido a la Catedral Primada para participar en la celebración de la eucaristía en honor a la Virgen del Sagrario, patrona popular y alcaldesa perpetua de la ciudad.

Pero antes, el alcalde, Carlos Velázquez, ha compartido con los medios una felicitación extensiva a toda la ciudad con motivo de este 15 de agosto. «Feliz día de la Virgen del Sagrario, felicitar a todos los toledanos y a toda la ciudad por este día que se celebra en numerosas ciudades de España y en Toledo desde hace siglos«, ha dicho.

Velázquez ha recordado que este 2025 es el año previo a dos acontecimientos importantes para la ciudad. De un lado, la conmemoración del VIII Centenario de la Seo Metropolitana, y de otro, el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario. «La Esclavitud de la Virgen está afanándose en ese centenario, pedimos que la alcaldesa perpetua vele por la ciudad y por los toledanos«, ha indicado.

«Deseo que los toledanos disfruten de estos días y que generen espacios de convivencia y relaciones», ha explicado, para añadir que ante la ola de calor «es importante seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios, como buscar la sombra, fuentes y zonas verdes, y cubrirse son gorras y sombreros«.

El regidor también ha agradecido a todos los que trabajan por la seguridad en las fiestas, como Policía Local y Protección Civil, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al personal sanitario, y a los que las hacen posible, como los empleados públicos del Ayuntamiento.

Asimismo, el responsable municipal ha señalado «el notable éxito» de la jornada de ayer, víspera del día grande, con el desfile de gigantones y cabezudos, la limonada en la puerta de Bisagra, el espectáculo infantil en el paseo de Sisebuto y el mercado medieval en Recaredo, además de destacar que una entidad social como APANAS fuese la encargado del chupinazo de las fiestas desde la balconada del Consistorio, sin obviar la alta participación de público en el recinto ferial de La Peraleda «con una de las mejores orquestas de España».

Un día de tradiciones

Por su parte, Noelia de la Cruz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha destacado que es momento de mantener y apostar por las tradiciones. «Es un día de cumplir tradiciones, hoy es el día de la patrona de la ciudad de Toledo y un año más el grupo socialista felicita a los toledanos y a las toledanas», ha dicho.

En este sentido, De la Cruz ha apuntado que entre los ritos toledanos de este día se encuentra el de beber el agua de los botijos. «Cuenta con el cariño de todos los toledanos y las toledanas, después de la celebración de la misa lo haremos y pediremos prosperidad para la ciudad de Toledo«, ha comentado.

Asimismo, la portavoz del PSOE ha apuntado a la situación actual del país. «El momento actual que estamos viviendo es de extrema gravedad por la situación de los incendios en todo el país, ojalá aprendamos de los errores y proyectemos soluciones«, ha indicado.

