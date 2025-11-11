'El despertar turístico de la catedral primada', una mirada distinta al templo en su VIII centenario

La exposición 'El despertar turístico de la catedral primada. 1899-1964' es una iniciativa cultural enmarcada dentro de las actividades de la Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios de Castilla La Mancha, que se anticipa a la gran cita del VIII ... centenario del inicio de la construcción de la catedral de Toledo en el año 1226.

«Nos proponemos ofrecer una mirada distinta sobre el templo primado, no solo como un monumento religioso, sino también como un icono turístico, cultural e identitario parte del imaginario colectivo de de la ciudad de Toledo«, ha señalado este martes Juan Carlos de la Flor, comisario de la muestra junto a Jorge Pérez Burgueño..

El recorrido comienza a finales del siglo XIX, cuando tras la las desamortizaciones liberales, el cabildo de la catedral necesita nuevos ingresos económicos y para ello mira al fenómeno del turismo. Ahí comienza la creación del museo. «Abre las puertas en 1900 y también establece un sistema de visita por venta de entradas. Todo ello lo concluimos en el año 1964, ya a las puertas del turismo de masas«, ha afirmado De la Flor.

En las ventas de billetes para visitar las catedrales, encontraron el bálsamo tan ansiado para sus estrecheces económicas.

Primeras guías turísticas de la catedral ABC

Lo que hoy es algo cotidiano, en aquel entonces era algo bastante innovador y modificó las relaciones entre la sociedad y su patrimonio eclesiástico. «Con esta muestra pretendemos ofrecer esa mirada distinta a la catedral de de Toledo, no centrándonos en el apartado artístico o religioso, sino en lo turístico», ha añadido Pérez Burgueño.

Y lo hacen de una forma muy particular, a través de materiales efímeros, de los primeros billetes de estos turistas que accedían al templo a comienzos del del siglo XX, folletos turísticos, postales, fotografías y guías turísticas.

La exposición parte de una guía publicada en 1949 precisamente, que ha ayudado a articular todo el discurso de la muestra en un itinerario que comienza en la torre del reloj y continúa por las distintas estancias para finalizar en el claustro y saliendo del recorrido por la puerta del niño perdido.

«Se trata de un itinerario muy distinto al que recorrían antes, en distintos momentos de la historia los turistas y muy distinto al que se recorre en la actualidad», ha asegurado el comisario Jorge Pérez. Y para mostrar cómo la catedral ha pasado de ser un monumento centrado en el culto, en la liturgia religiosa, a un monumento visitable, un verdadero museo.

Los comisarios han agradecido a todos los implicados en esta exposición, que podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en el patio de la Facultad de Humanidades (plaza de Padilla), sobre todo a Rafael Villena Espinosa por confiar «desde el principio» en el proyecto, a todas las instituciones, al centro de estudios de Castilla-La Mancha, a María Esther Almarcha y María José Lop, y a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Los materiales se han recuperado gracias al archivo del Cabildo catedralicio y a través del Archivo Municipal de Toledo, además de fondos cedidos generosamente por particulares.

También se celebrará un seminario donde se hablará del anterior centenario de la catedral primada, en 1926vamos a hablar del anterior centenario de 1926.