'El despertar turístico de la catedral primada', una mirada distinta al templo en su VIII centenario

La exposición puede visitarse en el patio de la Facultad de Humanidades hasta el 30 de noviembre

La exposición 'Primada' abrirá espacios desconocidos de la catedral de Toledo y exhibirá 350 obras

El decano de la Facultad de Humanidades, örcar López, junto a los comisarios de la muestra, Juan Carlos de la Flor y Jorge Pérez y tres miembros del Comité Científico
El decano de la Facultad de Humanidades, örcar López, junto a los comisarios de la muestra, Juan Carlos de la Flor y Jorge Pérez y tres miembros del Comité Científico abc
Mercedes Vega

Toledo

La exposición 'El despertar turístico de la catedral primada. 1899-1964' es una iniciativa cultural enmarcada dentro de las actividades de la Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios de Castilla La Mancha, que se anticipa a la gran cita del VIII ... centenario del inicio de la construcción de la catedral de Toledo en el año 1226.

