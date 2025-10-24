Suscribete a
La exposición 'Primada' abrirá espacios desconocidos de la catedral de Toledo y exhibirá 350 obras

La exposición con motivo del VIII centenario de la seo podrá visitarse del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026

Foto de familia de los participantes en la presentación en la catedral de Toledo de la exposición 'Primada'
Foto de familia de los participantes en la presentación en la catedral de Toledo de la exposición 'Primada' H. fraile
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

La exposición 'Primada', organizada por el cabildo y la Fundación Impulsa para celebrar el VIII centenario del inicio de las obras de la catedral primada de Toledo, abrirá al público espacios desconocidos para la mayoría, como las galerías del claustro alto, ... la tribuna de Isabel la Católica, los triforios o la escalera de Tenorio y se exhibirán sus tesoros artísticos de acceso restringido, como la impresionante colección de relicarios del Ochavo o un conjunto excepcional de manuscritos iluminados. Así lo ha indicado uno de los comisarios de la muestra, Javier Martínez de Aguirre, catedrático de Historia del Arte.

