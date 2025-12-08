Desalojado el restaurante 'Alfileritos 24' de Toledo tras arder una freidora

El restaurante 'Alfileritos 24', cercano a la plaza de Zocodover, ha sido desalojado sobre las 19:30 horas de este lunes tras arder una freidora.

Hasta el lugar han acudido una dotación de bomberos y Policía Local, mientras los trabajadores permanecían observando el local ... desde la calle Cristo de la Luz.

Los bomberos están enfriando el edificio de tres plantas, que se ha llenado de humo. No hay daños personales.

