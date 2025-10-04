2-0: El CD Yuncos hace historia y se enfrentará a Getafe o Rayo Vallecano en la Copa del Rey

Como ya hiciera el CD Quintanar hace un par de temporadas, otro equipo de la Preferente de Castilla-La Mancha jugará la próxima edición de la Copa del Rey. En este caso será el CD Yuncos, que este sábado se impuso por 2-0 al CD Campanario extremeño en la eliminatoria previa con goles de Josito en el minuto 30 y David en el 82. La ida se había resuelto con empate a cero.

El sorteo, que se celebra el lunes, está condicionado por la proximidad geográfica y el CD Yuncos ya sabe que su rival será madrileño y de Primera división: Getafe o Rayo Vallecano.