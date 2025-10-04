Suscribete a
2-0: El CD Yuncos hace historia y se enfrentará a Getafe o Rayo Vallecano en la Copa del Rey

Este sábado venció al CD Campanario extremeño en la eliminatoria previa con goles de Josito y David

Once inicial del CD Yuncos frente al CD Campanario
Once inicial del CD Yuncos frente al CD Campanario FFCM

Como ya hiciera el CD Quintanar hace un par de temporadas, otro equipo de la Preferente de Castilla-La Mancha jugará la próxima edición de la Copa del Rey. En este caso será el CD Yuncos, que este sábado se impuso por 2-0 al CD Campanario extremeño en la eliminatoria previa con goles de Josito en el minuto 30 y David en el 82. La ida se había resuelto con empate a cero.

El sorteo, que se celebra el lunes, está condicionado por la proximidad geográfica y el CD Yuncos ya sabe que su rival será madrileño y de Primera división: Getafe o Rayo Vallecano.

