1-2: El Toledo remonta en La Laguna con dos goles de Friaza

Friaza fue el autor de los dos goles del Toledo

El CD Toledo avanzó ronda en la Copa Federación tras imponerse este miércoles por 1-2 al CD La Laguna, equipo tinerfeño que milita en la Preferente canaria.

El ariete sevillano Joselu Friaza fue el autor de las dos dianas de los verdes, aunque erró en un lanzamiento de un penalti en el minuto 84 de partido. Este jueves (13 horas) el Toledo conocerá su rival en los octavos de final del torneo.

En la primera mitad del encuentro fue el Toledo el tuvo las mejores ocasiones de gol en remates de Meneses, De la Rosa, Narbona y Friaza, pero fue el conjunto isleño quien se puso con 1-0 ya en el descuento. Tras la reanudación, empató el Toledo como consecuencia de un medido centro de Hornero que Friaza remató de cabeza en el minuto 71.

En el minuto 84, el propio Friaza pudo ubicar el 1-2 en el marcador, pero el meta local Galván le detuvo el lanzamiento de un penalti.

Ya en la prórroga, Friaza se vengó de su error y anotó el gol de la victoria de la escuadra toledana en el minuto 108 a centro de De la Rosa. Y ya en la última jugada del partido, el meta Quintela salvó los muebles para el Toledo con una gran intervención que evitó que la eliminatoria se fuera a la tanda de penaltis.

Ficha técnica del encuentro

CD La Laguna: Galván; Facu, César, Henan, Reyes; Pablo, Patri, Muni, Dani; Agustín y Omar. También jugaron Emi, Maxi y Tito.

CD Toledo: Quintela; De la Rosa, Adri López, Luna, Adrián Jesús; Kike Peña, Nader, Narbona, Meneses: Friaza y Barroso. También jugaron Chupi, Nanclares, Luis Molina, Brunet, Hornero y Willy.

Árbitro: Eduardo Rodríguez. Amarilla a los locales Henan y Pablo. Por parte visitante, a Adri López, Nanclares, De la Rosa y Hornero. Expulsó con tarjeta roja directa al local Facu en el minuto 105.

Goles: 1-0, m. 45+4: Pablo; 1-1, m. 71: Friaza; 1-2, m. 108: Friaza

Incidencias: Partido de 1/16 de final de la Copa Federación disputado este miércoles por noche en el estadio Hernández Brito de la localidad tinerfeña de San Cristóbal de Laguna ante unos 300 espectadores.

