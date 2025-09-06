1-1: Buen y merecido empate del CD Toledo en Tarancón

Con un empate empezó el campeonato el CD Toledo y lo hizo este sábado por la tarde en un campo que le ha sido adverso en las tres últimas temporadas: tres visitas y otras tantas derrotas para los verdes en Tarancón.

El equipo local se adelantó en el marcador en el minuto cuatro por medio de una diana de Sima al aprovecharse de un error encadenado entre Christian Gómez y Poveda.

Empató la escuadra verde en el minuto 40 como consecuencia de un violento disparo de Willy desde la frontal del área. Antes, minuto 26, se le anuló un gol al propio Willy en un buen remate de cabeza por un más que dudoso fuera de juego y tras centro de Nanclares.

Tras la reanudación, dominio alterno sobre el césped. El Tarancón asustó con sendos remates de Mada y Valverde, pero el meta Christian Gómez estuvo brillante para impedir el gol taranconero en los minutos 74 y 78, respectivamente.

Por su parte, el equipo toledano buscó en los centros laterales la posibilidad de llevarse el triunfo, pero le faltó acierto y fuerza física en su punta de ataque para marcar. Empate justo al final de un encuentro de mucha emoción y de poca vistosidad. El próximo partido del CD Toledo será el de este miércoles (20.00 horas) en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna. El encuentro es valedero para la primera eliminatoria nacional de la Copa Federación ante el CD La Laguna, un equipo que milita en la Preferente canaria.

Ficha técnica del partido

CD Tarancón: Mario Nieto; Muñoz, Raúl, Clovis (Jared, m. 57), Pomares; Iván Cabellud, Sebas (Naim, m. 57), Sima (Valverde, m. 72), Gasco; Kanta (Mada, m. 65) y Ali (Gabri Salazar, m. 65).

CD Toledo: Christian Gómez; Stevens (De la Rosa, m. 76), Brunet, Poveda (Nader, m. 76), Luna (Hornero, m, 60); Neco (Barroso, m. 60), Nanclares, Gonzalo Saiz, Willy; Luis Molina (Kike Peña, m. 76) y Chupi.

Árbitro: Massat Bouzzahar. Delegación Ciudad Real. Amarilla a los locales Kiko Pomares y Ali. Por parte visitante, a Hornero. Roja directa en el minuto 53 a Jorge Cañete, entrenador del CD Tarancón, por protestar de forma airada una decisión suya.

Goles: 1-0, m. 4: Sima; 1-1, m. 40: Willy.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado este sábado por la tarde en el campo municipal de Tarancón ante unos 400 espectadores. Presencia de casi 150 seguidores del CD Toledo en las gradas. Hubo dos pausas para la hidratación.