segunda rfef

Empates a domicilio del Conquense (1-1) y del Socuéllamos (O-0) y el Quintanar del Rey cae en Orihuela (3-1)

Socuéllamos y Conquense arañan un punto fuera de casa, mientras el Quintanar del Rey no pudo mantener su ventaja en Orihuela

6-1: Paseo militar del Toledo ante un Sonseca voluntarioso

La UD Socuéllamos consiguió un meritorio empate a un gol en su visita matinal al CF Fuenlabrada
B. Cervantes

Toledo

Ninguno de los tres equipos castellano-manchegos que compiten en Segunda RFEF lograron la victoria en la jornada de este fin de semana. De esta manera, la UD Socuéllamos consiguió un meritorio empate a un gol en su visita matinal al CF Fuenlabrada ... tras la disputa de un partido muy intenso y que tuvo un resultado final más o menos justo por lo presenciado sobre del terreno de juego del estadio 'Fernando Torres'.

