Empates a domicilio del Conquense (1-1) y del Socuéllamos (O-0) y el Quintanar del Rey cae en Orihuela (3-1)

Ninguno de los tres equipos castellano-manchegos que compiten en Segunda RFEF lograron la victoria en la jornada de este fin de semana. De esta manera, la UD Socuéllamos consiguió un meritorio empate a un gol en su visita matinal al CF Fuenlabrada ... tras la disputa de un partido muy intenso y que tuvo un resultado final más o menos justo por lo presenciado sobre del terreno de juego del estadio 'Fernando Torres'.

Marcó primero el 'Socu' en el minuto 47 por medio de Verdú, pero empataron los madrileños en el minuto 73 a través de una diana de Del Valle.

Por su parte, la Balompédica Conquense se trajo un sabroso empate a cero de su encuentro ante el Rayo Vallecano B disputado en horario de tarde en la Ciudad Deportiva Virgen de la Torre. El partido fue de escasas opciones de gol por parte de ambas escuadras.

Finalmente, el CD Quintanar del Rey perdió por 3-1 en Orihuela en el encuentro que cerraba la octava jornada de este Grupo V de Segunda RFEF. El extremo Chabo ponía en ventaja al equipo quintanareño en el minuto 38, pero en la segunda parte remontaron los alicantinos con dianas de Solsona (2) y Solano, en los minutos 62, 69 y 73.

El Conquense está ubicado en la décima posición de la tabla con 10 puntos en su haber. El Socuéllamos y el Quintanar del Rey son los dos equipos que cierran la tabla con seis y cinco puntos, respectivamente.

Tercera RFEF

Por otro lado, se han disputado los dos partidos que restaban de la octava jornada de Tercera RFEF con los siguientes marcadores: Calvo Sotelo de Puertollano, 3-CD Pedroñeras, 1 y AD San Clemente, 1-CD Tarancón, 0.

La clasificación queda así: CD Toledo (16 puntos), Manchego Ciudad Real (16), Calvo Sotelo de Puertollano (15), CD Villacañas (14), Guadalajara B (14), Atlético Albacete (13), CD Tarancón (12), Villarrubia CF (12), CF La Solana (12), AD San Clemente (12), CD Azuqueca (10), CD Illescas (10), Huracán de Balazote (7), CD Marchamalo (6), CD Pedroñeras (6), CD Cazalegas (4) y CD Sonseca (3). El CD Toledo y el filial del Guadalajara se mantienen invictos, mientras que el Sonseca aún no ganado un solo partido.