primera rfef

Convincente victoria del Talavera (2-0) y patinazo de Guadalajara en Getxo ante el Arenas (3-0)

desigual jornada para los equipos de la región

El CF Talavera rompe su racha sin ganar con un sólido triunfo ante Osasuna B, mientras el Deportivo Guadalajara encadena su quinta jornada sin victoria

1-1: Al CF Talavera se le fue la victoria en Avilés en un penalti de Montero al larguero en el descuento

El CF Talavera retomó la senda del triunfo tras tres jornadas de ayuno
B. Cervantes

Toledo

Suerte dispar la que tuvieron este sábado los dos equipos de la región que compiten en la Primera RFEF, tercera categoría del fútbol español: el Talavera consiguió un convincente triunfo ante el Osasuna B, mientras que el Guadalajara caía en Getxo ante el ... Arenas de forma un tanto inesperada.

