Convincente victoria del Talavera (2-0) y patinazo de Guadalajara en Getxo ante el Arenas (3-0)

Suerte dispar la que tuvieron este sábado los dos equipos de la región que compiten en la Primera RFEF, tercera categoría del fútbol español: el Talavera consiguió un convincente triunfo ante el Osasuna B, mientras que el Guadalajara caía en Getxo ante el ... Arenas de forma un tanto inesperada.

El CF Talavera retomó la senda del triunfo tras tres jornadas de ayuno al imponerse por 2-0 al filial del Atlético Osasuna. Un total de 2.291 espectadores presenciaron un partido que tuvo un comienzo muy feliz para la afición blanquiazul. Y es que en la primera jugada del encuentro llegó el 1-.0 obra de Pitu Doncel. Y ya al filo descanso, minuto 42, el lateral derecho Bilal sentenciaba la batalla con un segundo gol para la escuadra cerámica.

El Deportivo Guadalajara sigue sin reaccionar

Por su parte, el Deportivo Guadalajara sigue sin reaccionar. Y es que son ya cinco las jornadas en las que el equipo morado no conoce el sabor de la victoria, una cosecha negativa que le ha sacado de los puestos del play-off de ascenso.

El Deportivo encajó este sábado un 3-0 en su desplazamiento a Getxo donde le esperaba el histórico Arenas. El conjunto vasco se puso con 1-0 en el minuto 12 como consecuencia una pena máxima contabilizada por el FVS y transformada en gol por Álvaro Vázquez.

Pudo igualar la batalla el Guadalajara en el minuto 37, pero Borja Díaz erró el lanzamiento de un penalti. Perdonó el equipo alcarreño y el que no lo hizo fue el Arenas, ya que el tiempo añadido se puso con 2-0 a su favor con una diana lograda por Urko Collado. Y ya en el minuto 75, de nuevo Álvaro Vázquez, y también desde los once metros, ubicó el 3-0 definitivo.

El CF Talavera visitará el próximo domingo (18.15 horas) al Real Madrid Castilla, mientras que el Deportivo Guadalajara recibirá el sábado en el Pedro Escartín a la AD Mérida (16 horas)