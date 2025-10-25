6-1: Paseo militar del Toledo ante un Sonseca voluntarioso

El CD Toledo liquidó lo que en principio se daba como un trámite antes de recibir el próximo martes copero al Sevilla FC. La escuadra verde derrotó con relativa facilidad por 6-1 a un CD Sonseca solo voluntarioso. De esta manera, la ... escuadra verde sigue al frente de la clasificación sin depender de otros resultados de esta octava jornada y, al mismo tiempo, continua con la condición de invicto. Por su parte, el CD Sonseca sigue en la cola clasificación y sin conocer aún la victoria.

El partido de este sábado por la tarde en el Salto de Caballo empezó de forma diabólica en el apartado ofensivo. De esta manera, en el minuto ocho llegó el 1-0 como consecuencia de un saque de esquina que derivó en un rechace que aprovechó Chupi para conducir el balón a la red visitante.

El Sonseca reaccionó pronto y al llegar al primer cuarto de hora igualó la contienda con un buen tiro desde la media luna a cargo de Jorge Pleite. La alegría sonsecana se diluyó muy pronto ya que en la siguiente jugada apareció Chupi para ubicar el 2-1 en el marcador. Está fino el delantero albaceteño cara al gol.

Sin tiempo para el suspiro, el defensa lateral Hornero se sacó de la chistera un gran disparo en el minuto 21 para poner ya distancia considerable a favor de los verdes, un 3-1 ya. Para poner la guinda al pastel en lo que la primera mitad se refiere, Narbona colocó el 4-1 en el marcador de potente disparo.

Ya en la reanudación, y con el encuentro visto para la sentencia, Willy y Hornero anotaron el quinto y sexto de los capitalinos en los minutos 48 y 60, respectivamente. Incluso pudo llegar el 7-1 en un remate de cabeza Friaza que se estrelló en la madera.

En la próxima jornada del campeonato el Toledo repetirá partido en el Salto del Caballo ante el CF La Solana, mientras que el CD Sonseca recibirá en el Martín Juanes al CD Pedroñeras.

El equipo capitalino tendrá antes, este martes, la visita del Sevilla FC (21 horas) en un partido de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026.

Ficha técnica del partido

CD Toledo: Quintela; Stevens (Adrián López, m. 62), Brunet, Poveda, Hornero (Adrián Jesús, m. 75); Willy (Barroso, m. 55), Narbona (Baladia, m. 45), Meneses, Chupi; Friaza y Kike Peña (Luis Molina, m. 55).

CD Sonseca: Nico Herrero; Izan, Ferrandis, Jorge Santos (Rochdi, m. 45), David Castro; Hugo Sánchez (Ventas, m. 45), Guerrero, Carlos López (Largo, m. 64), Pleite; Dani Muñoz (Nico Riquelme, m. 64) y Zapero (Jorge Riquelme, m. 72).

Árbitro: Gómez-Miguel González. Delegación de Toledo. Amarilla a los locales Stevens y Luis Molina. Por parte visitante, a Jorge Santos, Hugo Sánchez y Ferradis.

Goles: 1-0, m. 8: Chupi; 1-1, m. 15: Pleite; 2-1, m. 17: Chupi; 3-1, m. 21: Hornero; 4-1, m. 32: Narbona; 5-1, m. 48; Willy; 6-1, m. 60; Hornero

Incidencias: Partido de la octava jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado este sábado por la tarde en el Salto del Caballo ante unos dos mil espectadores. Unos 200 seguidores del CD Sonseca en las gradas.