tercera rfef

6-1: Paseo militar del Toledo ante un Sonseca voluntarioso

liderato

La escuadra verde sigue al frente de la clasificación sin depender de otros resultados de esta octava jornada y, al mismo tiempo, continua con la condición de invicto

Hornero tuvo una tarde muy acertada y marcó dos de los seis goles del Toledo
B. Cervantes

Toledo

El CD Toledo liquidó lo que en principio se daba como un trámite antes de recibir el próximo martes copero al Sevilla FC. La escuadra verde derrotó con relativa facilidad por 6-1 a un CD Sonseca solo voluntarioso. De esta manera, la ... escuadra verde sigue al frente de la clasificación sin depender de otros resultados de esta octava jornada y, al mismo tiempo, continua con la condición de invicto. Por su parte, el CD Sonseca sigue en la cola clasificación y sin conocer aún la victoria.

