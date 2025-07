Denuncian que personas mayores esperan horas en un sillón de las Urgencias de Toledo a ser ingresados

Familiares de pacientes del Hospital Universitario de Toledo (HUT) han expresado sus quejas por la situación que se vive en el Servicio de Urgencias, donde -aseguran- los enfermos permanecen esperando hasta 24 horas a ser ingresados en planta.

Así lo han manifestado a ABC familiares de los afectados por esta saturación de las Urgencias, que dicen no entender cómo un hospital tan grande y moderno como es el HUT no puede asumir en los meses de verano la atención sanitaria que debe prestarse a estas personas, algunas con más de ochenta años.

Una mujer que acompaña a su madre ha señalado a este diario que «esto es para poner una denuncia porque es incomprensible que vengas a Urgencias, en mi caso con mi madre, de 85 años, a las diez y media y lleve 24 horas en un sillón. Mi madre tiene sobrepeso y no sé cómo se puede tolerar que en este gran hospital no haya camas en 24 horas, ni siquiera -si no hay camas- que puedan dormir en una cama normal. He puesto una reclamación, pero imagino que no harán nada. A esto correspondería hasta una indemnización. Me parece que están jugando con la salud de las personas. Que en verano cierran camas, pues no lo entiendo. ¿Es que estadísticamente está comprobado que la gente se pone menos enferma en verano?».

Esto se pregunta esta usuaria, que espera que a lo largo de este martes le den una habitación a su madre y «no tenga que estar otras 24 horas en un sillón». También se queja de que para los acompañantes no hay sillas suficientes, lo que les obliga a permanecer mucho tiempo de pie, o que «no haya cobertura» telefónica para ponerse en contacto con otros familiares. A ello se une el desembolso económico que tienen que hacer para aparcar el vehículo en el parking del hospital. «Algunos no nos lo podemos permitir», añade.

Otro familiar de un paciente también se queja de las condiciones en las que se encuentran las Urgencias, donde su esposa espera desde las siete de la tarde del lunes a que le practiquen unas pruebas. Se asombra este usuario por el hecho de que los sillones para acompañantes estén ocupados por pacientes. «Una enfermera me ha dicho que si se tratara de un familiar suyo, lo denunciaría. No se puede tener en un sillón al paciente que está mal. Dicen que ahora en verano cierran plantas y que hay menos personal, pero podrían contratar a más gente. Parece mentira que con el hospital tan grande que han hecho en Toledo no haya medios ni humanos ni materiales. No hay camas para ingresar a la gente», señala.