Desde la delegada del Gobierno, hasta el alcalde; último adiós a Antonio Casado Poyales en Toledo

El mundo de la cultura toledana y de la región está de luto. La pérdida de Antonio Casado Poyales a sus 57 años es irremplazable. En estas últimas horas han sido numerosas las personas que han pasado por el tanatorio de Toledo para mostrar sus condolencias a los familiares del que fuera responsable de la Biblioteca del Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Las muestras de cariño se han sucedido también en las redes sociales, con mensajes que recuerdan a Antonio Casado Poyales como el hombre de diálogo que fue, siempre a favor de la cultura y del patrimonio.

En el último adiós, este martes, no han faltado representantes públicos como la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, o el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, acompañado por los concejales Ana Pérez, José Manuel Velasco y Rubén Lozano. El concejal socialista Teo García, responsable de las áreas municipales de Urbanismo entre 2015-2019 y de Cultura en el periodo 2019 -2023, también ha asistido sepelio.

El político del PSOE, Fernando Mora, ha sido otro de los que se han sumado a esta despedida, mientras que desde la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, su director electo, Eduardo Sánchez Butragueño ha asistido al funeral, al igual que representantes del Ateneo Científico y Literario, de la Cofradía Internacional de Investigadores, de la Universidad regional y del ámbito cultural y social de Toledo.

Entre ellos, Fernando Barredo del Círculo de Artes, el académico Miguel Fernando Gómez Vozmediano, el abogado José María San Román Cutanda, el escritor Santiago Sastre o Enrique Galindo, entre otros autores.

La celebración religiosa ha estado oficiada por el sacerdote y académico Miguel Ángel Dionisio.