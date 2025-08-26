Suscribete a
Desde la delegada del Gobierno, hasta el alcalde; último adiós a Antonio Casado Poyales en Toledo

El funeral del que fuera responsable de la Biblioteca del Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de la UCLM reúne a políticos y representantes de la vida social y cultural de la capital regional

Muere a los 57 años el académico toledano Antonio Casado Poyales

Cementerio municipal de Toledo en una imagen de archivo
Cementerio municipal de Toledo en una imagen de archivo ABC

J. Guayerbas

Toledo

El mundo de la cultura toledana y de la región está de luto. La pérdida de Antonio Casado Poyales a sus 57 años es irremplazable. En estas últimas horas han sido numerosas las personas que han pasado por el tanatorio de Toledo para mostrar sus condolencias a los familiares del que fuera responsable de la Biblioteca del Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Las muestras de cariño se han sucedido también en las redes sociales, con mensajes que recuerdan a Antonio Casado Poyales como el hombre de diálogo que fue, siempre a favor de la cultura y del patrimonio.

En el último adiós, este martes, no han faltado representantes públicos como la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, o el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, acompañado por los concejales Ana Pérez, José Manuel Velasco y Rubén Lozano. El concejal socialista Teo García, responsable de las áreas municipales de Urbanismo entre 2015-2019 y de Cultura en el periodo 2019 -2023, también ha asistido sepelio.

El político del PSOE, Fernando Mora, ha sido otro de los que se han sumado a esta despedida, mientras que desde la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, su director electo, Eduardo Sánchez Butragueño ha asistido al funeral, al igual que representantes del Ateneo Científico y Literario, de la Cofradía Internacional de Investigadores, de la Universidad regional y del ámbito cultural y social de Toledo.

Entre ellos, Fernando Barredo del Círculo de Artes, el académico Miguel Fernando Gómez Vozmediano, el abogado José María San Román Cutanda, el escritor Santiago Sastre o Enrique Galindo, entre otros autores.

La celebración religiosa ha estado oficiada por el sacerdote y académico Miguel Ángel Dionisio.

