De la Cruz, a Velázquez: «Que vaya a Talavera o Ciudad Real a interesarse de cómo han conseguido los fondos europeos»

El PSOE de Toledo celebra la noticia de la ampliación del plazo para presentar alegaciones a los Fondos EDIL y pide al alcalde que «no se quede de brazos cruzados y pierda otros quince días esperando una misiva, y sin presentar las alegaciones ... en tiempo y forma a través de la plataforma habilitada por el Ministerio para dichas presentaciones de solicitudes».

Recuerda, además, que este jueves registraron en el Ayuntamiento una petición para celebrar una reunión de urgencia y así abordar las alegaciones que presentará el equipo de gobierno para optar a esos fondos.

«No se pueden perder otros 15 días llorando y echando la culpa a otros como ha hecho el alcalde y su equipo de gobierno todos estos días. El ministerio nos está dando la oportunidad de que aleguemos y de trabajar para enmendar los errores que han llevado a que la ciudad de Toledo se quede fuera del reparto de los Fondos Europeos», ha indicado la portavoz socialista, Noelia de la Cruz.

Asimismo, ha pedido al portavoz del PP y diputado nacional, José Manuel Velasco, que abandone la estrategia que está copiando del PP nacional, que no es otra que «echar siempre la culpa a otros y no asumir responsabilidades», y le ha recordado que «la estrategia de los bulos y las mentiras tienen las patas muy cortas, y que al igual que el portavoz del PP y diputado nacional, Velasco, quedó retratado cuando, por no leer bien las cosas y hacer bien su trabajo, terminó colando la reforma Txapote, que suponía poner en la calle a medio centenar de etarras, ahora volverá a quedar retratado por haber perdido los fondos europeos».

De la Cruz ha lamentado que «este diputado nacional y concejal de Toledo, que trabaja en Madrid y cobra de los dos sitios, no haya tenido tiempo, en 15 días, de pasarse por el Ministerio, al que le envía cartas desde Toledo, y analizar las puntuaciones y los criterios que se han llevado a cabo para dejar fuera a la ciudad de Toledo».

Y ha querido dejar claro que el Grupo Municipal Socialista siempre estará del lado de la ciudad y así lo demuestran en los diferentes plenos, donde instan al Gobierno de España y al Gobierno Regional a hacer su trabajo en la ciudad. «Y lo curioso de todo, es que el alcalde y el Partido Popular siempre vota en contra de todas esas propuestas que benefician a la ciudad».

Por último, ha insistido en que al Grupo Municipal Socialista no le extraña la actitud del alcalde ni de su portavoz del PP, pues hay que recordar que ya votaron en contra de los fondos europeos y les ha pedido que, «si no quieren ir a Madrid, vayan a Talavera o a Ciudad Real a interesarse de cómo han hecho el trabajo para conseguir los fondos europeos que ellos han perdido».