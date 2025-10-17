Suscribete a
De la Cruz, a Velázquez: «Que vaya a Talavera o Ciudad Real a interesarse de cómo han conseguido los fondos europeos»

La portavoz socialista celebra que se amplíe el plazo para presentar alegaciones y urge al alcalde de Toledo a que «no se quede de brazos cruzados»

Noelia de la Cruz
Noelia de la Cruz PSOE

ABC

Toledo

El PSOE de Toledo celebra la noticia de la ampliación del plazo para presentar alegaciones a los Fondos EDIL y pide al alcalde que «no se quede de brazos cruzados y pierda otros quince días esperando una misiva, y sin presentar las alegaciones ... en tiempo y forma a través de la plataforma habilitada por el Ministerio para dichas presentaciones de solicitudes».

